Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армии

После уничтожения последнего россиянина, последнего зайца, который там останется, начнется зачистка Бахмута штурмовыми ротами.

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Для ВСУ не обязательно брать Бахмут под контроль / фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

На Бахмутском направлении мы начали занимать высоты, которые удерживали раньше. Мы отошли на западную часть Бахмута под прикрытие высот Часова Яра и Хромово. Дальше пошло движение со стороны Часова Яра на Клещеевку по высотам в обход Бахмута для окружения города.

У российской армии есть два варианта действий.

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Первый – отойти на стартовые позиции в район Попасной. В случае ухода войска будут выведены не только из Бахмута, но и из Соледара. Они вернутся на прежние позиции, чтобы выровнять фронт. По законам ведения войны, им нужно выровнять фронт от Горловки через Попасную на Лисичанск и занять оборонительные позиции.

Второй вариант предполагает удержание россиянами части района Бахмута, вследствие чего их уничтожат. В такой ситуации им нужно будет принять для себя решение.

Мы даже не будем заходить в Бахмут и обойдем его по высотам. Уже сейчас мы накрываем часть Бахмута со стороны Часова Яра, а после занятия всех высот будем накрывать весь Бахмут и как в тире расстреливать российские части. Для этого подтянется артиллерия. Но штурмовать Бахмут никто не будет, поскольку это бессмысленно.

После уничтожения последнего россиянина, последнего зайца, который там останется, начнется зачистка Бахмута штурмовыми ротами. Подобные задачи выполняют, в основном, роты Нацгвардии. Действовать настолько по-дурацки, как это делали россияне, когда выдавливали наши части из Бахмута, мы точно не будем. В этом нет необходимости.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Нам даже не нужно брать Бахмут под контроль. Задача – занять высоты и уничтожать российские войска. Ключевая задача любой армии – уничтожение войск противника, а освобождение городов и территорий является следствием ее реализации. Можно вообще ничего не делать: достаточно обойти Бахмут по высотам, организовать полуокружение города, выставить батарею и уничтожать там хоть всю российскую армию, что в итоге и приведет к освобождению Бахмута.

Конечно, я утрирую, но задача стоит именно такая. Сейчас Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армии. Они бросают в эту топку свои части, а мы минусуем примерно 150-200 человек в сутки двухсотыми или трехсотыми. Механизм хорошо работает, его можно оставить вплоть до полной победы.

Роман Свитан, специально для Главреда