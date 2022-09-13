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Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путина

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

13 сентября 2022, 10:24

Если вновь увидите, что Путин как-то криво сидит за столом, то можем теперь с уверенностью сказать: сидеть ровно ему мешает нож Эрдогана.

Азербайджанской нож Эрдогана в спину Путина
Эрдоган просто супер профессионал во вставлении ножей в спину, считает Фурса / Фото http://kremlin.ru/

Эрдоган просто супер профессионал во вставлении ножей в спину. При чем, он может вставлять их одновременно в разные спины разным людям.

Не прошло и недели, как Эрдоган поддержал Путина в его зерновом шантаже. Заявив, что зерновую сделку можно пересмотреть и она не работает так, как предполагалось. Может потому, что Путин этим шантажом хочет добиться увеличения российского экспорта, например, удобрений, а Эрдоган думает, что и здесь он может быть посредником и заработать. Ничего личного, только бизнес. И не важно для Эрдогана, что зерновое соглашение очень важно для Украины и украинской экономики. Хотя нет, как раз важно, потому что тогда шантаж будет эффективнее.

А затем произошла молниеносная операция ВСУ в Харьковской области. И посыпалась русская армия. И это увидел Эрдоган. И решил, что это лучшее время для своего удара. В результате, Азербайджан начал атаку на Армению. Понимая, что именно в это время Россия не может позволить себе вмешаться. Что именно в это время не важно, является Армения членом ОДКБ или не является. Россия не может себе позволить еще один военный позор. Она и один не очень может себе позволить. А тут перспектива двух одновременно.

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Русская армия так могущественна, что ее могущество сейчас заметно всем вокруг. Для этого не нужно даже садиться на самое большое колесо в Европе. Это могущество видно и из под Херсона, и из Анкары, и из Баку. И из Еревана видно. И сейчас Эрдоган одним ударом выставляет на посмешище не только Путина и российских генералов, но и ОДКБ. Конкурента своего влияния в Средней Азии, что мешает ему строить тюркский мир. ОДКБ, который оказался точно не аналогом НАТО. Интересно, будет ли на ближайшей встрече с лидером Китая Путин умолять Си вытащить у него из зада нож Эрдогана.

Конечно, в этой ситуации не позавидуешь Пашиняну. Армянская армия не может на равных противостоять силам Азербайджана, за которыми стоит общий друг Эрдоган. Армяне критически зависят от России. И поэтому неделю назад Пашинян как щенок бегал за Путиным во Владивостоке, составив компанию лидеру хунты из Мьянмы, демонстрируя на экономическом форуме, что никакой изоляции России нет. Не помогло.

Так что если вновь увидите, что Путин как-то криво сидит за столом, то можем теперь с уверенностью сказать: сидеть ровно ему мешает нож Эрдогана.

Источник

Владимир Путин Сергей Фурса Реджеп Тайип Эрдоган
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