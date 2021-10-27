Авторитаризм в Украине? Не прокатит

Секретарь СНБОУ Алексей Данилов / УНИАН

В очередной раз потянуло тухлятинкой. Я про разговоры о президентской республике как расширении полномочий конкретного действующего президента.

Давайте расскажу, откуда взялся пост президента в Украине.

Первая Рада у нас была просто образцом демократичности, то есть хаоса, бестолковости и недееспособности. Конституция была еще советской Украины, законы тоже, реального регламента не было вообще. Депутаты прорывались к микрофонам на стойках, поставленных в проходах, как на ток-шоу, и высказывались от души. Причем, одно яркое выступление дилетанта могло переломить ситуацию с голосованием всей Рады, так как все были мажоритарщиками, никакой фракционной дисциплины не существовало.

А полномочия премьер-министра и Кабмина в целом касались исключительно экономики.

В результате принимать оперативные решения по внутри и внешне политическим вопросам в стране было просто невозможно. А страну откровенно лихорадило, проблем было агромадное множество. При этом, все помнили о существовавшем еще недавно могучем и мудром первом секретаре ЦК КПУ как центре власти, тем более, помнил выходец из коммунистической среды Леонид Кравчук, который тогда был спикером Рады. Опять же, и здание на Банковой пустовало…

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Вот Леонид Макарович и продавил через зал должность президента Украины — именно под себя продавил. Просто переназвав первого секретаря ЦК КПУ в президента.

По первой Конституции у нас была президентско-парламентская республика. Но конституционных полномочий в ней у президента было куда меньше, чем по факту натащили себе Виктор Янукович или Петр Порошенко. Не говоря уже о Владимире Зеленском, у которого нынче власть просто императорская.

Тогда с какой стати возникают разговоры о преобразовании Украины опять в президентско-парламентскую республику, как позволяет себе секретарь СНБОУ Алексей Данилов?

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Во-первых, это просто желание сказать Зеленскому что-то приятное, в стиле "самого великого деятеля современности".

Во-вторых, это неуклюжая попытка в надежде на то, что расширение полномочий спишет те вопиющие нарушения Конституции и законов, которые позволяет себе нынешняя власть.

В-третьих, любое изменение Конституции будет использовано этой властью для обнуления того времени, что она уже рулит страной. Мол, условия изменились, поэтому первые три года уже не считаются — чистая калька с путинских выкрутасов.

Так что тема некоей конституционной реформы с расширением президентских полномочий и обнулением сроков в Офисе президента обсуждается. Они и дальше хотят "делать нас вместе" при нашем же попустительстве. Не думаю, что прокатит.

Нам вообще надо упразднить пост президента, на котором люди проявляют худшие свои качества.