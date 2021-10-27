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Авторитаризм в Украине? Не прокатит

Александр Кочетков

политический аналитик

27 октября 2021, 19:06

Тема некоей конституционной реформы с расширением президентских полномочий и обнулением сроков в Офисе президента обсуждается.

Данилов
Секретарь СНБОУ Алексей Данилов / УНИАН

В очередной раз потянуло тухлятинкой. Я про разговоры о президентской республике как расширении полномочий конкретного действующего президента.

Давайте расскажу, откуда взялся пост президента в Украине.

Первая Рада у нас была просто образцом демократичности, то есть хаоса, бестолковости и недееспособности. Конституция была еще советской Украины, законы тоже, реального регламента не было вообще. Депутаты прорывались к микрофонам на стойках, поставленных в проходах, как на ток-шоу, и высказывались от души. Причем, одно яркое выступление дилетанта могло переломить ситуацию с голосованием всей Рады, так как все были мажоритарщиками, никакой фракционной дисциплины не существовало.

А полномочия премьер-министра и Кабмина в целом касались исключительно экономики.

В результате принимать оперативные решения по внутри и внешне политическим вопросам в стране было просто невозможно. А страну откровенно лихорадило, проблем было агромадное множество. При этом, все помнили о существовавшем еще недавно могучем и мудром первом секретаре ЦК КПУ как центре власти, тем более, помнил выходец из коммунистической среды Леонид Кравчук, который тогда был спикером Рады. Опять же, и здание на Банковой пустовало…

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Вот Леонид Макарович и продавил через зал должность президента Украины — именно под себя продавил. Просто переназвав первого секретаря ЦК КПУ в президента.

По первой Конституции у нас была президентско-парламентская республика. Но конституционных полномочий в ней у президента было куда меньше, чем по факту натащили себе Виктор Янукович или Петр Порошенко. Не говоря уже о Владимире Зеленском, у которого нынче власть просто императорская.

Тогда с какой стати возникают разговоры о преобразовании Украины опять в президентско-парламентскую республику, как позволяет себе секретарь СНБОУ Алексей Данилов?

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Во-первых, это просто желание сказать Зеленскому что-то приятное, в стиле "самого великого деятеля современности".

Во-вторых, это неуклюжая попытка в надежде на то, что расширение полномочий спишет те вопиющие нарушения Конституции и законов, которые позволяет себе нынешняя власть.

В-третьих, любое изменение Конституции будет использовано этой властью для обнуления того времени, что она уже рулит страной. Мол, условия изменились, поэтому первые три года уже не считаются — чистая калька с путинских выкрутасов.

Так что тема некоей конституционной реформы с расширением президентских полномочий и обнулением сроков в Офисе президента обсуждается. Они и дальше хотят "делать нас вместе" при нашем же попустительстве. Не думаю, что прокатит.

Нам вообще надо упразднить пост президента, на котором люди проявляют худшие свои качества.

viber
Владимир Зеленский президент Украины
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