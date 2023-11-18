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Авдеевка. Два важных момента

Александр Коваленко
18 ноября 2023, 06:10
Очевидно, что с юга РОВ с Водяного двигаться на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542, с последующим движением на Тоненькое.
Авдеевка, ВСУ
Авдеевка / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Авдеевка. Коротко.

РОВ готовится к третьей волне наступления на Авдеевку. Сейчас идёт процесс накопления механизированной компоненты. Отчётливо об этом говорит переброска 239-го ТП 90-й ТД.

Прогнозируемо РОВ будут пытаться в рамках этой волны наступления выйти на правую сторону железной дороги, закрепиться и развить наступление в направлении и с последующей оккупацией села Степовое. Это позволит им взять под огневой контроль трассу 0542 и начать движение в её направлении и Бердичи.

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Так же они будут пытаться прорваться в промзону Коксохима.

Очевидно, что с юга РОВ с Водяного двигаться на Северное с целью его захвата и установления огневого контроля над 0542, с последующим движением на Тоненькое.

Думаю, что российское командование более адекватно сейчас воспринимает свои возможности, а потому, физическое перерезанные 0542 и окружение Авдеевки планируют на 4-ю волну наступления, которая может быть организована в первых числах декабря.

Два важных момента.

Первый – если это очевидно мне, то это тем более очевидно и командованию СОУ, а потому, третья волна наступления РОВ не станет неожиданностью.

Второй – всё вышесказанное должно было быть реализовано РОВ ещё 10 октября, в ходе их первого наступления двумя эшелонами. Но, окружения Авдеевки за сутки, вылилось в – бьёмся лбом о забор Коксохима второй месяц.

А потому, насколько бы мрачно не воспринимался описываемый выше сценарий, ещё не факт, что РОВ смогут его полностью реализовать.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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война в Украине Авдеевка Александр Коваленко
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