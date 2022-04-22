Атака России захлебывается на Донбассе: почему Путину будет нечем хвастаться 9 мая

Путину не удастся побороть ВСУ на Донбассе / Коллаж фото УНИАН

По приблизительным подсчетам группы военных экспертов Conflict intelligence team, украинская группировка войск на Донбассе насчитывает около 45 тысяч человек.

Российская - приблизительно такая же по численности. Если добавить армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР", то выходит около 60 тысяч. То есть ни о каком преимуществе 3:1, и тем более 5:1, необходимого для эффективного наступления, речи не идёт.

Учитывая эшелонированную оборону и укрепрайоны, которые создавались там ВСУ 8 последних лет, окружить и тем более уничтожить группировку ВСУ российским оккупантам к 9 мая, как надеется Путин, нереально.

От слова совсем.

Да и в ближайшие месяцы тоже, учитывая значительное увеличение поставок тяжёлого вооружения в Украину от западных партнёров, а также огромные мобилизационные ресурсы Украины.

Именно с нехваткой сил противника и связано решение Путина отказаться от штурма "Азовстали" в Мариуполе.

Читайте такжеСражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода АзовстальКроме того, по данным Conflict intelligence team, от 20 до 40% тех, кто уже успел повоевать в Украине при попытке штурма Киева и были передислоцированы в приграничные с Донецкой, Харьковской и Луганской областями регионы, отказываются возвращаться воевать в Украину.

Потому как жизнь дороже.

В общем, провести "бессмертный полк" в Мариуполе на 9 мая - это и есть реальная и достижимая цель Кремля в краткосрочной перспективе.

Быдло схавает очередной "блин" с "информационной лопаты" Кремля и не подавится.

Запьет "боярышником" и будет счастлив.