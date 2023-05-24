Атака на дефективный разведывательный корабль Иван Хурс: России будет больно

Российские пропагандистские ресурсы пишут про атаку на разведывательный корабль "Иван Хурс".
Иван Хурс относится к разведывательным кораблям проекта 18280, созданного уже в бытность такого образования как российская федерация. То есть, он относится к "современным" кораблям.
В задачи кораблей этого проекта входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами американской системы ПРО и ЗРК.
Самое интересное то, что за 20 лет существования проекта было построено всего 2 корабля.
То есть, помимо "Ивана Хурса" в составе российского флота есть всего лишь ещё один корабль проекта 18280, что делает потерю данной единицы в линейке проекта весьма болезненной для вмф рф.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр окончил Одесскую Академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Именно поэтому с особым нетерпением ждём официальных подтверждений случившегося.
В конце-то концов, на борту корабля просто мог возникнуть пожар, из-за несоблюдения техники безопасности, а его автоматически списали на некое враждебное воздействие со стороны Украины. Ведь корабль хоть и новый, но весьма дефективный. Не зря же их всего 2 построили за 20 лет.