Армия мародёров драпанула с острова Змеиный

Русских выбили с острова Змеиный / Фото УНИАН

Армия мародёров, поджав крысиный хвост, драпанула с острова Змеиный вслед за русским кораблём. Её руководство заявило, что это не отступление, а "жест доброй воли". Так же они в будущем объяснят и своё неизбежное бегство с Украины.

Ответ на вопрос, кто победит в противостоянии России и Запада, очевиден. Запад на порядки превосходит Россию по всем показателям: по экономической и военной мощи, современным технологиям, даже по людским ресурсам.

Читайте такжеБить Россию – приучать ее к доброй воле: Подоляк призвал к новым ударам по врагу после ЗмеиногоУже несколько месяцев Запад, упражняясь как в тире, убивает различные отрасли российской экономики. Ба-бах, и автопром уничтожен. Ба-бах, гражданская авиация загнулась. Ба-бах, ай-ти отрасль собралась и уехала. На подходе добыча угля, металлургия. Потом нефть и газ.

Экономическую войну Россия проиграет. Но она не может выиграть и в настоящей войне. Я уже и не говорю о войне с НАТО (смешно, когда те, кто не смог удержать Змеиный, грозят Лондону и Нью-Йорку). Им и Украину не победить.

С огромным трудом они захватывают отдельные населённые пункты, предварительно превратив их в руины. А дальше что? Зачем слабоумным эти развалины? Аннексировать? Но их же тогда восстанавливать придётся. А откуда на это ресурсы, тем более в условиях санкций. Какой в этом всем смысл? Нет ответа...

В любом случае, просто уничтожить в соседнем государстве многие тысячи жизней, десятки городов и сёл, сотни различных предприятий и объектов инфраструктуры, тысячи домов, а потом тихо драпануть, как со Змеиного, не удастся. За все придётся заплатить. Репарации Россия потом будет выплачивать Украине десятилетиями.