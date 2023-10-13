Арабо-израильская война как идеальный триггер мирового конфликта

Есть надежда, что эта война не перерастет в общемировой конфликт, как не хотели бы этого в России и Иране.

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В Израиле сегодня максимально высокий градус напряжения / фото: ua.depositphotos.com

Если бы целью стояло разжигание всемирного конфликта, арабо-израильская война подходит для этого лучше, чем война России и Украины.

Уже лет 60 этот конфликт несется с экранов телевизоров и есть на первых полосах газет.

Сейчас предпосылки для "окончательного" решения вопроса - то ли еврейского или то арабского - самые горячие, текущий конфликт невероятно кровавый, его освещают не только телевизор и газеты, как в прошлом, но и социальные сети. Это еще больше повышает градус напряжения.

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В Европе и Америке уже в полной мере присутствует "пятая колонна", которая всегда будет поддерживать арабские позиции, какими бы антигуманными они ни были. Наличие многотысячных пропалестинских митингов в крупных городах Европы, которые проходят, несмотря на зверское лицо ХАМАСа - один шаг к переносу терроризма за пределы Палестины, в более спокойные страны.

Надо также сказать, что огромное палестинское лобби присутствует и в правительственных кругах Европы, и заявления политиков так же неоднозначны, как и было в более мирные времена.

Но, так же, как в 2022 пришлось определиться с поддержкой Украины, видимо сейчас придет время занять сторону Израиля, кто не сможет сам определиться, возможно, получит подсказки из Вашингтона, с борта авианосцев, и тому подобное.

Есть надежда, что эта война не перерастет в общемировой конфликт, как не хотели бы этого в России и Иране. Но решительные действия все равно потребуются.

Кто такой Евгений Ихельзон? Евгений Ихельзон - украинский блогер родом из Донецка. Окончил Донецкий институт социльного образования по специальности история религии, религиоведение. Один из координаторов движения "Мы - европейцы". Работает в проекте "Я люблю Азию". Буддист, называет себя бродячим философом, много времени проводит в Индии, Китае, Гонконге, Малайзии, Непале.

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