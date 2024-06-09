Если российскую ПВО преодолевают небольшие группки украинских дронов, представьте, насколько эффективно сокрушительным будет одновременный залп 3-4 тысяч "томагавков" и "сторм шедоу".

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В России впервые поражен Су-57 / Википедия

Поражение Су-57 на аэродроме, этой иконы культа аналоговнетного идолопоклонства, является коммуникационной катастрофой для Кремля.

Просто потому, что всегда, когда дела у росармии или росдипломатии идут не очень, условный Киселев вечером рассказывает нации унитазосборщиков: это мы еще не в полную силу, почему до сих пор на фронте не применяются "арматы", Су-57 и т. п., вот если нас вынудят, то тогда мы возьмем эту вундервафлю, и!

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А факт в том, что у них не хватает ПВО, даже чтобы защитить ту самую потенциальную вундервафлю в глубоком тылу. И тактика превентивного победного безъядерного глобального удара по РФ, в свое время предложенная американскими генералами, которая когда-то казалась нереалистичной, теперь выглядит абсолютно адекватным планом.

Суть этой тактики: нанесение ударов по носителям и площадкам размещения/хранения ядерного оружия РФ, аэродромам, флотам и сухопутным военным базам без применения оружия массового уничтожения войсками США и Великобритании.

Су-57 характеристики / Инфографика: Главред

Когда я читал об этой операционной доктрине лет 15 назад, мне она казалась не только слишком гуманистической, но и преступно самоуверенной со стороны американских штабистов. Однако время доказывает правоту и справедливость бережливого отношения к природе западных генералов.

Если российскую ПВО преодолевают небольшие группки украинских дронов, поражая самые современные образцы российских вооружений в тылу РФ (а еще вспомните о разорванном дронами Черноморском флоте, разгромленных радиолокационных станциях), представьте, насколько эффективно сокрушительным будет одновременный залп 3-4 тысяч "томагавков", "сторм шедоу", при поддержке десятков "рипперов" с сотнями "хелфаеров" на них плюс вторая волна в виде б1 и б2.

В миф о способности России воевать хотя бы против США (даже без участия остальных НАТО) уже не верят, думаю, даже самые ярые российские "военкоры".

Кто такой Михаил Ганницкий? Михаил Ганницкий - украинский журналист, колумнист, шеф-редактор УНИАН. Окончил Институт журналистики КНУ имени Т.Г. Шевченко. Бывший главный редактор Сегодня.uа. Член Национального союза журналистов Украины.

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