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Американцы таки раздели Рамзана Ахматовича

Альфред Кох
3 сентября 2023, 09:32
653
Как я вам сочувствую, Рамзан Ахматович, как сочувствую. Впрочем, голыми мы приходим в этот мир, голыми и уйдем…
Рамзан Кадыров
США наложили санкции на мать Рамзана Кадырова / соцсети

Я с интересом посмотрел ролик с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. На этом видео Рамзан Ахматович, в свойственной ему оригинальной манере, сетовал по поводу того, что США ввели санкции против его матери. Он решительно потребовал, чтобы их "сняли" и причем "быстро". Иначе он грозил "этого не простить" и "пойти на все".

Меня, признаться, сначала очень удивил сам факт наложения американцами санкций на мать Кадырова. Я подумал: вот им делать нечего, докопались до старухи, которая сроду ни в какую Америку и не собиралась ехать. Она, наверное, и не знает где та Америка находится. И ей эти санкции так же безразличны, как, например, американским конгрессменам введенные против них российские санкции.

видео дня

И тут вдруг такая эмоциональная реакция со стороны Рамзана Ахматовича. Я-то думал, что он от души посмеется над этим. Я прекрасно помню как он весело глумился над американскими санкциями, наложенными на него самого. С чего бы так болезненно реагировать на санкции против матери, которой по идее эти санкции должны доставлять еще меньше хлопот, чем самому Рамзану Ахматовичу?

И тут меня осенило! Вероятно его зарубежные счета и активы (хоть бы в тех же Эмиратах) записаны на мать! Именно поэтому американцам и есть дело до нее! Ничего не скажешь: удар под дых. Вот ведь оно как все вывернулось-то… Все, как говорится, что нажито непосильным трудом…

Ах, как я вам сочувствую, Рамзан Ахматович, как сочувствую. Впрочем, голыми мы приходим в этот мир, голыми и уйдем… Смирению и аскетизму учит нас и Библия и Коран. На все воля Божья… Аллах акбар!

Кто такой Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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