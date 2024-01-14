Американцы наконец-то осмелились

Момент демонстрации слабости существенно повлиял на глобальных конкурентов США, включая российскую агрессию против Украины.

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США и Великобритания ударили по хуситам / коллаж: Главред, фото: twitter.com/RishiSunak, Википедия, скриншот

Если серьезно, то это очень важное событие глобального масштаба. Американцы наконец осмелились. Правда, не единолично, а с привлечением ближайших союзников.

А это уже что-то. Это та демонстрация силы, которой очень-очень недоставало администрации Байдена со времен "выхода" из Афганистана. То была именно демонстрация слабости. Союзников даже не предупредили заранее.

Момент демонстрации слабости существенно повлиял на глобальных конкурентов США, включая российскую агрессию против Украины. Никто не ожидал решительного сопротивления не только со стороны Украины, но и, прежде всего, со стороны Запада. И потопленный россиянами американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper 14 марта прошлого года возле Крыма, а перед тем еще один сбитый в небе над Сирией, остались без должного ответа. Ограничились риторикой.

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Сейчас есть шанс развернуть ожидания наших врагов, и врагов современного мира, в противоположном направлении.

По большому счету, Украине сейчас как никогда раньше нужно открытие второго фронта. И не русско-иранскими прокси, как Хамас/Хезбола, а наоборот, фронта против них. А значит, и против союзника РФ Ирана или, даже, КНДР.

Главным же адресатом такой демонстрации силы Запада является КНР. Для них это уже наглядное предупреждение. В отличие от Ирана и РФ они еще способны реалистично оценивать ситуацию.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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