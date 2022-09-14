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Альфа и омега безопасности Украины

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

14 сентября 2022, 06:34

К моменту вступления в НАТО лучшим гарантом безопасности для Украины будут ее вооруженные силы и право на защиту согласно 51 статье ООН.

Альфа и омега безопасности Украины
Договор должен объединить всех стратегических союзников нашей страны / BBC

Одним из ключевых послевоенных документов, определенной стратагемой безопасности и нашей омегой безопасного развития, должен стать международный пакт об относительно гарантий безопасности для Украины, который подготовил офис президента Украины в рамках деятельности группы Ермака-Расмуссена.

Почему этот Международный пакт должен стать именно омегой нашей безопасности?

Потому что Альфой остается стратегическая цель вступления Украины в НАТО.

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Архитектуру будущей системы континентальной европейской безопасности в контексте гарантий для Украины должны составить следующие элементы:

1. К моменту вступления в НАТО, лучшим гарантом безопасности для Украины будут ее вооруженные силы и право на защиту в соответствии с 51 статьей ООН.

Напоминаю ее содержание:

"Этот устав никоим образом не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена организации, пока Совет Безопасности не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности".

2. Для реализации права на самозащиту Украине нужны мощные инвестиции в сферу ВПК и систему обороны, в частности передача оружия и технологий, как это происходит, например, по отношению к Израилю (десятилетние программы военно-технической помощи со стороны США на 40 млрд долл).

3. Гарантии относительно помощи Украине "должны быть утвердительными и четко сформулированными; они определяют ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

Гарантии должны быть политически и юридически обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности".

Договор должен объединить всех стратегических союзников нашей страны.

На сегодня - это США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы.

Какие практические шаги должны предпринять наши союзники в рамках Киевского договора безопасности?

Прежде всего, осуществить системные поставки инфраструктурного, технического характера, оказать финансовую и информационную помощь.

Среди первоочередных шагов: предоставление систем ПВО / ПРО и разблокирование черноморских портов Украины с гарантией безопасности навигации в Черном море.

Этот документ должен избежать недостатков Будапештского меморандума: декларативность, формальность обязательств, отсутствие реального маханизма и алгоритма действий тех или иных сторон.

И в новом договоре должны быть только те гаранты, которые на весах геополитических интересов не станут на сторону агрессора, как это "пассивно" делает сейчас Китай.

В будущем, альфа и омега нашей безопасности, то есть договор безопасности и членство в НАТО, должны сложиться в общий пазл системы безопасности для Украины.

Это будет своеобразный зонтик безопасности, который обеспечит жизнь украинцев, неприкосновенность их активов и станет фактором безопасности привлечения в страну внешних инвестиций, которые также потребуют реализации политики безопасности "Альфы и омеги" на практике.

Указанную стратегию уже одобрительно оценил президент Зеленский.

Теперь очередь за продвижением указанной модели безопасности на уровне наших международных партнеров.

война в Украине НАТО война России и Украины
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