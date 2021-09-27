Александр Усик: болеть или не болеть?

Александр Усик победил Джошуа / Reuters

Надо понимать, что люди болеют за разное. Болеть за свое и болеть за красивое - это не одно и тоже. Французы, итальянцы или поляки также болели за кого-то из пары Усик-Джошуа, но вовсе не потому, что кого-то из этих двоих чувствовали своим. Их выбор исходил из эстетики. Кому-то нравился бокс украинца, а кому-то бокс британца. То есть эстетика бокса против ощущения родства.

Убежден, что все, кто проигнорировал бой Усика по причине его московско-праволславной идентичности, сначала не интересуются боксом, а потом уже имеют претензии к московской духовности. Нелюбителей бокса болеть за Усика могло заставить только чувство родства. Обвинять человека за отсутствие чувств нельзя. Хотя можно, но это не имеет смысла.

Внимания заслуживают те украинцы, которые хотели неудачи Усику в бою с Джошуа. Это уже более серьезная проблема, которая является угрозой для совместного существования. Для того чтобы ее решить, нужно предложить новый концепт, направленный на достижение родства. В известной степени концепт биидентичности преодолевает эту проблему. В известной степени, потому что он предполагает любовь к Украине как обязательную, а любовь не только к Украине как допустимую.

К сожалению, в Украине есть много людей, которые не любят и даже ненавидят украинское. И им концепт биидентичности не подойдет. Есть люди, которые ничего не любят. Они просто выбирают то, что им приносит материальное благополучие. Есть люди, которые не хотят быть биидентичнимы, потому что считают это ущербный раздвоенностью, а у человека заложена целостность. Перечень можно продолжить.

Усик как раз яркий пример биидентичного гражданина. Он любит и Украину, и Россию. Поэтому желать ему поражения было неверно. Это если принять украинскую реальность.

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Но и это еще не все. Феномен Усика выходит за пределы украинского политического контекста. Усик как шмель, который по законам аэродинамики не должен был бы летать. Просто шмель этого не знает и потому летает. Усик по законам антропологии и логики не должен был бы победить Джошуа. Усик был не просто меньше и легче, он не имел навыков быстрого и безопасного сближения, которым владел Майк Тайсон, не обладал техникой ближнего боя и не имел сильного удара, хотя бы такого как в Гвоздика.

Читайте также"Лучший боец планеты": Сеть "взорвалась" после триумфа Усика в бою с ДжошуаНо в отличие от шмеля, Усик знал об этой невозможности победить Джошуа. И несмотря на это он это сделал, переделав себя. Не доростил руки или ноги, на что сегодня направлена ​​спортивная наука, и на что пошли бы китайцы, а, опираясь на существующую физическую основу, создал нужный функционал. Это фантастическая способность человека.

Усик показывает всем патриотам и не очень патриотам, что для того, чтобы победить Россию, вовсе не нужно достигать ее размеров или иметь столько же денег. Нужно желание, усилия и понимание, в каком направлении эти усилия приложить. Поэтому даже если бы Усик был ватник, его победа заслуживает тщательного осмысления. Я бы, конечно, не болел бы за ватника, но игнорировать спортивный подвиг - это очень нерационально и близоруко.