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Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем году

Анатолий Амелин
1 ноября 2023, 06:11
Нас заставят. Причин несколько: первое - выборы в США и нужно показать "образ миротворца", второе – основные задачи для США эта война выполнила.
Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем году
Когда закончится война / коллаж: Главред, фото: Отдельная президентская бригада, командование Объединенных сил ВСУ

Разговор в спортзале: "Здравствуйте, Анатолий, я ваш подписчик... Можете ответить на два вопроса? Что нам ждать, когда закончится война? И что делать бизнесу, ехать или нет, к чему готовиться?".

Тезисно перескажу здесь свой ответ, может кому тоже интересно. Война закончится только с прекращением существования Российской империи! Империя развивается, прирастая территориями и этот риск сохранится, пока она существует. Активная фаза войны с большой вероятностью закончится в следующем году (весна-лето).

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Нас заставят. Причин несколько: первое - выборы в США и нужно показать "образ миротворца", второе – основные задачи для США эта война выполнила – уничтожение львиной доли военного потенциала союзника Китая.

США начали подготовку к большой войне с Китаем, и им нужно время на аккумулирование ресурсов. Украино-российская война уже значительно истощила запасы. Конфликт, к сожалению, перейдет в "замороженную фазу" на границах, которые отвоюем к этому времени

Что делать бизнесу? Оставаться и инвестировать! Лично я остался. У меня родственники живут в 5 развитых странах мира, я не имею ограничений на выезд. Но Украина самая интересная страна для жизни и развития! Украина - это страна-"стартап". Здесь самая низкая база для старта масштабирования любого бизнеса.

Доллар, вложенный в проекты в Европе, даст доходность 20 центов. Доллар, вложенный в украинские проекты, может вернуться десятками долларов.

Все описанное - субъективно. Но я знаю, что Украину ждет большое будущее.

Кто такой Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, являлся членом совета директоров Национального депозитария.

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война в Украине Анатолий Амелин
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