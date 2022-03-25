Акела промахнулся, или Как Путин решил лично добить экономику РФ

Путин, предложив Европе перевести оплату за газ в рубли, снова ошибся / Reuters

Лилипутин поручил перевести расчеты за газ с ЕС с долларов и евро в российские рубли.

Европейцы это требование выполнить вряд ли смогут даже если захотят – у них просто нет в таком количестве рублей - примерно 1 трлн. руб. в месяц только за газ (вся денежная масса М2 рф 65 трлн.руб.).

Для того, чтобы расплатиться рублями, европейцам придется купить рубли, что невозможно из-за санкций. Возможно, в этом и есть хитрый план Кремля – заставить ЕС нарушить собственные санкции и потом показывать всему миру, что европейцам своя рубашка ближе к телу. Расколоть таким образом единство ЕС.

Другой вариант получить рубли – согласиться получать оплату за российские еврооблигации рублями. То есть рф будет перечислять держателям еврооблигаций и других российских долгов рубли на спец счет. С него будет производиться оплата по долгам. Это позволит бесконечно избегать дефолта. А получатели рублей будут продавать их заинтересованным европейцам чтобы те в свою очередь рассчитывались этими рублями с рф за российский газ и другое сырье.

У этого плана пока есть контрактное ограничение – оно прямо нарушает условия подписанных контрактов. Там ведь прописана оплата долларами или евро. Добровольно европейцы от контрактов отказываться не будут. И менять их условия тоже. Поэтому вопрос, какие рычаги воздействия примут россияне.

Может быть таким образом лилипутин решил сыграть на опережение и ввел со своей стороны "эмбарго" на поставки газа в ЕС. То есть включил обычный газовый шантаж, который он много раз применял к Украине.

Отдельный вопрос валютного курса.

По какому курсу россия предложит получать рубли за газ? Ну явно не по довоенным 75 руб/долл. А если по текущим 100 руб/долл., то это явно невыгодно россии. Ведь рублевый печатный станок уже включился и в условиях жуткого товарного дефицита стабильная девальвация рубля неизбежна. То есть переход на расчеты за газ с твердой валюты на слабый рубль – это выстрел себе в ногу.

Читайте такжеОплата газа в рублях, или Почему Путин обманывает сам себяУ Кабмина и ЦБРФ неделя на определение порядка перехода во внешней торговле с ЕС на рубли. Ух сейчас юристы и экономисты начнут изобретать схемы.

Тем временем австрийская OMV уже ответила, что будет продолжать платить в евро согласно действующему контракту.

Министр экономики Германии заявил еще жестче: оплата за газ в рублях означает разрыв контракта (а там ведь наверняка еще и штрафные санкции со стороны Газпрома).

Результат этого решения лилипутина на вчера – цены на газ с поставкой TTF в ЕС выросли сначала с $1220 до $1500, а затем вернулись на $1220. Рубль было укрепился ниже 100 руб/долл, но это тоже ненадолго.

Сейчас рубли действительно в дефиците оказались для немногих иностранцев, которые еще торгуют с рф. Так как расчеты с рф в нормальных валютах остановлены, то смелые покупатели российских товаров ищут рубли для их оплаты. А так как рубль для такой функции не был предназначен, да и в целом банковская система рф работает в авральном режиме, то рублей для международной торговли нет. И выдумка кремля ответить на санкции переводом торговли за газ за рубли не более чем прожект национал-патриотов.

Они долгие годы говорили, что доллару США конец. А поэтому нужно развивать собственную валюту. Вот только они забыли упомянуть, что сила валюты стоит на силе экономики, а не силе армии. Тем более, когда даже армия и та не показывает силы. Ну а про российскую экономику лучше и не вспоминать.

Читайте такжеМосква заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепелПереход к талонам, бартеру, натуральному хозяйству – все это отнюдь не способствует развитию рубля как международной валюты. В лучшем случае рубль станет расчетной единицей для расчетов между ограниченным кругом лиц на ограниченной территории.

Что ж, лилипутин продолжает писать книжку "Как просрать богатую страну за 20 лет".

Очень похоже, что такой шаг произошел под влиянием национал-патриотов. Возможно, Глазьев наконец-то дорвался до экономического руля и сейчас претворит в жизнь все свои идеи.

Вся его модель - это отход от рыночной экономики и переход на плановую. Ну ничему не учит российские власти распад СССР. А, ну да – они же верят, что совок развалился не из-за внутренних в первую очередь экономических причин, а из-за происков Запада.

Любой человек знает, что неверное определение причин болезни не позволит ее вылечить. Сначала всю кремлевскую свору нужно на медицинское обследование отправить. Они явно психически нездоровы.

Решение по уходу от расчетов за газ с долларов и евро знаковое и не оставляет сомнений в решимости лилипутина воевать с Западом до конца. Вот только он ошибся в направлении конца. Пытаясь разрушить экономику Запада, он добивает собственную экономику.

Да, эра нефтедоллара клонится к закату. И сейчас определяются контуры новой мировой валютной системы. Вот только вряд ли она снова будет построена на нефтедолларе – привязке мировой валюты к энергоносителям. Это уже не нужно ни США, ни Китаю.

США будут настаивать на цифровом долларе, привязанном к байтам информации или новой энергетической единице.

Китай стремится расширить зону влияния юаня. Вот только у Китая нет развитого финансового рынка, да и доверия на международном уровне нет. Если Китай попытается открыть свой финансовый рынок, как это сделали США (что и является важнейшей частью силы мировой резервной валюты), то он мгновенно получит отток капиталов собственных граждан за рубеж. Напомню, что сейчас существуют очень жесткие валютные ограничения на инвестиции китайцев за рубеж.

Причина таких ограничений в самой бизнес-модели китайской экономики: огромная ее часть построена на кредитовании. Китай стал чемпионом и рекордсменом мира по уровню закредитованности национальной экономики. И только жесткие валютные и инвестиционные ограничения, в том числе ограничения по доступу иностранцев на внутренний финансовый рынок (с открытием движений и в обратную сторону), а также и самое главное – ограничения для простых китайцев инвестировать за рубеж – все это не дает кредитной пирамиде упасть.

Читайте такжеВменяемость на нуле: что получит Путин от продажи газа за рублиВ мире складывается ложное впечатление о могуществе и размерах экономики Китая. Но как только Пекин попытается сделать свою экономику открытой, она тут же столкнется с бегством капитала и девальвацией юаня, а долговая пирамида рухнет. Реальный размер экономики Китая примерно вдвое меньше, чем об этом говорят, если убрать жуткую закредитованность.

То есть Китай является заложником собственной модели. Она позволила ему раздуться в размерах. Но это в основном кредитный пузырь.

Поэтому прямо сейчас нет альтернативы доллару как мировой резервной валюте. Но уже в ближайшие годы будет осуществлен переход к новой валютной системе, на смену современной Ямайской, построенной на базе нефтедоллара.

И, скорее всего, это будет снова же доллар, но привязанный к другой макроэкономической модели, так как старая, базировавшаяся на нефти, дала сбой еще в 2013 году, когда Китай осознанно перестал наращивать валютные резервы. Напомню, что в 2012 году главой Китая стал Си Цзиньпин. И Китай перешел на новую модель – он прекратил наращивать позицию в госдолге США и направил имеющиеся доллары на инвестиции по всему миру, расширяя сферу влияния Пекина.

Американскую экономику от этого начало лихорадить, вынуждая или ФРС печатать больше денег, чем нужно, или отвлекая ресурсы от развития на покупку инвесторами американских гособлигаций, чтобы заполнять дыру в госдолге США.

Смена мирового валютного порядка – это всегда кровь и слезы, турбулентность финансовых и товарных рынков.

Последний раз это происходило с 1970 до 1980 годов.

Сейчас пока сложно поставить однозначную отметку начала перехода. Вполне возможно, она только началась в 2022 году. И сколько переход будет длиться пока тоже непонятно. Может быть 10 лет, а может быть и меньше, так как время ускорилось.