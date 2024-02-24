Агробароны - зло и угроза национальной безопасности

Нужно уменьшить возмещение НДС на экспорт зерна, кукурузы, рапса, сои и т.д. Хотя бы до 10%.

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Польша / Коллаж Главред, фото УНИАН и Facebook

Смешно читать глубокомысленные разговоры об "эффективном сельском хозяйстве в Украине" и "неэффективном в Польше, которое субсидирует государство" (кстати, это в целом в ЕС, а не только в Польше). Очередная подмена понятий и непонимание как на самом деле работает экономика. "Эффективное" для кого? Для кучки агробаронов? Реально все украинцы дотируют "эффективное сельское хозяйство" с меньшей отдачей для экономики чем"нефективное в Польше". Как мы все дотируем агробаронов?

- возмещение НДС на экспорте (это касается всех экспортеров сырья: железная руда и т.д.)

- программы по миллиорации, которые идут из бюджета

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- скоро будем платить за восстановление земель

- дотируем обезлюдением территорий, потому что агробаронам чем меньше людей живет тем лучше, потому что они им работу не дают. Из-за них миллионы людей были вынуждены эмигрировать в ЕС и работать там, поднимая экономики тех страны (Польши в том числе). Потому что в отличие от промышленности, крупное товарное производство приводит к сокращению рабочих мест в стране.

- дотируем рисками окончательно поссориться с поляками, поскольку их все пофигу

- дотируем высокими ценами на продукты питания, потому что им это неинтересно. Им интереснее выращивать технические культуры, продавать за границу, а деньги там оставлять.

- Ставят под угрозу наше вступление в ЕС, поскольку с такой примитивной эконмикой нас туда не будут пускать.

Агробароны в нынешнем виде - это зло и угроза национальной безопасности стране из-за обезлюдения.

Что надо делать? Перенаправить их энергию и ресурс в промышленность, переработку и т. д. Для этого поднять налоги не на ФЛП, а на крупные латифудии. От 1000 га - спокойно можно поднимать. Пусть армию финансируют лучшие, а не дома за границей.

Уменьшить возмещение НДС на экспорт зерна, кукурузы, рапса, сои и т.д. Хотя бы до 10%. Это и дополнительные деньги для армии и стимул заниматься переработкой в стране. Тогда более менее оно адекватно работать будет.

Это на первый взгляд у поляков "неправильно построено". Ну, с точки зрения агробаронов конечно. А с точки зрения пользы для всей экономики все сделано правильно (в Японии, кстати такая же система). Потому, что:

- мелкие фермеры производят готовый продукт для питания, что повышает продовольственную безопасность и цены низки на продукты питания

- мелкие фермеры трудоустраивают всю семью и односельчан. И украинцев кстати.

- мелкие фермеры потребляют в основном продукцию местного производства. Кстати, первыми потребителями продукции машиностроения в Корее и Японии после войн были как раз фермеры, потому что им техника была нужна.

Поэтому государству выгоднее платить такие субсидии, которые дают эффект для всей экономики, а не купцы мутных людей, выкачивающих ресурсы из страны. Как финансовые так и человеческие.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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