Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турции

Россия вынуждена идти на переговоры о прекращении войны в Украине / Фото Reuters

Переговоры с РФ в Беларуси окончательно превратились в балаган, где на потеху демонстрируют уродцев. В этот раз роль политического Квазимодо исполнял Янукович.

Это ж насколько тупы россияне, если пытаются задвинуть на гауляйтера персонажа, которого люто ненавидят даже на Донбассе. И в Донецке его грохнут быстрее, чем в Киеве. В общем, Федорычу впору опять вопить: "Астанавитесь!".

В отличие от украинской делегации, члены которой постоянно и напрямую общаются с президентом Зеленским, российская просто не имеет к Путину доступа. Все эти лишнехромосомные мединские могут лишь что-то передавать через цепочку посредников, причем, исключительно верноподданическое. Поэтому переговоры в Беларуси абсолютно бесперспективны в плане завершения войны, они вообще не об этом. Дай Бог, чтобы заработали реальные гуманитарные коридоры, что крайне необходимо.

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А вот переговоры, анонсированные на 10 марта в Турции, куда серьезнее.

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Во-первых, уровень участников: Россию будет представлять один из авторитетов по понятиям и фене, считающийся там главой МИДа. И Лавров с недоимператором в контакте.

Во-вторых, состав посредников: ради этих переговоров объединили усилия Турция и Израиль, имеющие кучу разногласий по другим темам.

В-третьих, там будут договариваться о возможной встрече Зеленского и Путина.

Вот как раз в Анталии состоится первый разговор не о прекращении огня, а о прекращении войны. И будут проговариваться подходы, на которых потенциально это может произойти.

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Прежде всего, переговорные позиции напрямую зависят от военных позиций на театре боевых действий. Обратите внимание, как смягчаются требования недоимперии с каждым днем провала их "операции по гуманитарным бомбежкам городов Украины".

Мой прогноз: переход к позиционным боям, накопление сил и поставляемого вооружения Украиной, переход в контрнаступление по ряду направлений, угроза ядерного удара со стороны Москвы, шок в мире и продолжение вооруженного сопротивления Украины, вынужденный выход РФ на переговоры о прекращении войны.

А теперь об условиях, на которых согласится заключить мир, нет, не наша власть, а украинский народ, поднявшийся на Освободительную войну, понесший тяжелые жертвы, но переломивший хребет агрессору. Особо подчеркиваю, это не инсайдерская инфа, это чисто личные оценки ситуации.

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Итак, на мой взгляд, можно обсуждать:

Невхождение в НАТО (нафиг нам это вечно осторожничающая структура?!). Обратите внимание – невхождение в блок НАТО, а не внеблоковость, потому что новый оборонный блок может как раз сформироваться вокруг Украины. Фиксация статус-кво Крыма: юридически украинский, фактически под контролем РФ, юристы-международники смогут сформулировать, что мы от Крыма не отказываемся, но не намерены возвращать его военным путем – аналог Тайваня для Китая. Донбасс становится украинским безо всяких оговорок – дипломатическим или военным путем. На самом деле, нынешний Донбасс – это изрядный головняк (хотя там нас таки будут встречать немногочисленными цветами!). Но без зримой победы украинцы на мир не согласятся. Отвоеванный Донбасс как раз и будет такой победой (разумеется, с соблюдением всех стандартов ОБСЕ – еще одна структура, умеющая прятаться от реальных проблем). Мир поэтапно снимает санкции с РФ.

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Изложенный подход мог бы стать переговорной базой. Это ни в коей мере не капитуляция. Но Путин сможет первые два пункта втюхать через ТВ своему недалекому глубинному народу в качестве триумфальной реализации плана "спецоперации" против Украины.

Александр Кочетков, политический аналитик