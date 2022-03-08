УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турции

Александр Кочетков

политический аналитик

8 марта 2022, 17:52

Требования недоимперии к Украине смягчаются с каждым днем провала ее "операции по гуманитарным бомбежкам городов Украины".

В Турции впервые речь пойдет не о перемирии, а о прекращении войны
Россия вынуждена идти на переговоры о прекращении войны в Украине / Фото Reuters

Переговоры с РФ в Беларуси окончательно превратились в балаган, где на потеху демонстрируют уродцев. В этот раз роль политического Квазимодо исполнял Янукович.

Это ж насколько тупы россияне, если пытаются задвинуть на гауляйтера персонажа, которого люто ненавидят даже на Донбассе. И в Донецке его грохнут быстрее, чем в Киеве. В общем, Федорычу впору опять вопить: "Астанавитесь!".

В отличие от украинской делегации, члены которой постоянно и напрямую общаются с президентом Зеленским, российская просто не имеет к Путину доступа. Все эти лишнехромосомные мединские могут лишь что-то передавать через цепочку посредников, причем, исключительно верноподданическое. Поэтому переговоры в Беларуси абсолютно бесперспективны в плане завершения войны, они вообще не об этом. Дай Бог, чтобы заработали реальные гуманитарные коридоры, что крайне необходимо.

Читайте такжеТри сценария развития войны в Украине: почему Россия уже проиграла

А вот переговоры, анонсированные на 10 марта в Турции, куда серьезнее.

Реклама
  • Во-первых, уровень участников: Россию будет представлять один из авторитетов по понятиям и фене, считающийся там главой МИДа. И Лавров с недоимператором в контакте.
  • Во-вторых, состав посредников: ради этих переговоров объединили усилия Турция и Израиль, имеющие кучу разногласий по другим темам.
  • В-третьих, там будут договариваться о возможной встрече Зеленского и Путина.

Вот как раз в Анталии состоится первый разговор не о прекращении огня, а о прекращении войны. И будут проговариваться подходы, на которых потенциально это может произойти.

Читайте такжеПочему война неизбежно придет в Россию

Прежде всего, переговорные позиции напрямую зависят от военных позиций на театре боевых действий. Обратите внимание, как смягчаются требования недоимперии с каждым днем провала их "операции по гуманитарным бомбежкам городов Украины".

Мой прогноз: переход к позиционным боям, накопление сил и поставляемого вооружения Украиной, переход в контрнаступление по ряду направлений, угроза ядерного удара со стороны Москвы, шок в мире и продолжение вооруженного сопротивления Украины, вынужденный выход РФ на переговоры о прекращении войны.

А теперь об условиях, на которых согласится заключить мир, нет, не наша власть, а украинский народ, поднявшийся на Освободительную войну, понесший тяжелые жертвы, но переломивший хребет агрессору. Особо подчеркиваю, это не инсайдерская инфа, это чисто личные оценки ситуации.

Читайте такжеАрмия бомжей и бродяг: почему Россия проиграла войну, а Украина еще ее не выиграла

Итак, на мой взгляд, можно обсуждать:

  1. Невхождение в НАТО (нафиг нам это вечно осторожничающая структура?!). Обратите внимание – невхождение в блок НАТО, а не внеблоковость, потому что новый оборонный блок может как раз сформироваться вокруг Украины.
  2. Фиксация статус-кво Крыма: юридически украинский, фактически под контролем РФ, юристы-международники смогут сформулировать, что мы от Крыма не отказываемся, но не намерены возвращать его военным путем – аналог Тайваня для Китая.
  3. Донбасс становится украинским безо всяких оговорок – дипломатическим или военным путем. На самом деле, нынешний Донбасс – это изрядный головняк (хотя там нас таки будут встречать немногочисленными цветами!). Но без зримой победы украинцы на мир не согласятся. Отвоеванный Донбасс как раз и будет такой победой (разумеется, с соблюдением всех стандартов ОБСЕ – еще одна структура, умеющая прятаться от реальных проблем).
  4. Мир поэтапно снимает санкции с РФ.

Читайте такжеПочему Путин постарается нанести максимальный урон в ближайшие дни-неделю

Изложенный подход мог бы стать переговорной базой. Это ни в коей мере не капитуляция. Но Путин сможет первые два пункта втюхать через ТВ своему недалекому глубинному народу в качестве триумфальной реализации плана "спецоперации" против Украины.

Александр Кочетков, политический аналитик

viber
война в Украине вторжение России Александр Кочетков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинкиКрасивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки Гороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интригиГороскоп на сегодня, 7 марта 2022: Тельцам – враги, Ракам – интриги Почему война в Украине – не на неделю-две, а на месяцыПочему война в Украине – не на неделю-две, а на месяцы Ликвидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУЛиквидация Киреева: всплыла неожиданная версия о непричастности СБУ Сорванный план бункерного маньяка: как Украина спутала Путину все картыСорванный план бункерного маньяка: как Украина спутала Путину все карты

Последние новости

19:01

Украина никогда не будет завоевана Путиным - Байден

18:55

Великобритания ударила РФ по больному и отказывается от нефтиВидео

18:46

Атомная война может начаться даже без запуска ядерных ракет - ГлущенкоВидео

18:35

Байден ударил еще сильнее: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газаВидео

18:27

В ООН "запретили" персоналу называть войной вторжение РФ в Украину: Кулеба гневно отреагировалВидео

Реклама
18:22

Войска РФ разбомбили склад бытовой химии на КиевщинеВидео

18:06

Трупы в подвалах и на улицах, а живых не выпускают из домов: оккупанты довели Киевщину до катастрофы

17:55

Россия атакует украинские города мощнейшими бомбами свободного паденияВидео

17:52

Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турциимнение

17:47

Слуга народа предлагает заключить новый договор о гарантиях безопасности УкраиныВидео

17:35

Байдену предложили ввести в Украине "ограниченную" бесполетную зону - Politico

17:26

Сравняли с землей: оккупанты обстреляли Ахтырку с мирными жителямиФотоВидео

17:13

В Беларуси наблюдается активное движение военной техники и российских наемниковВидео

17:05

"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕСВидео

16:49

"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

16:45

Чем закончится война в Украине, или Почему Россия уже проиграламнение

16:41

Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФВидео

16:31

Мэру Харькова предлагали сдать городВидео

16:29

Под Николаевом российские оккупанты расстреляли микроавтобус с персоналом детского домаВидео

16:20

Карательные меры против России: в США хотят заблокировать золотые запасы РФ

Реклама
16:06

"Постоянно ведутся бои, но мы не отступаем": что сейчас происходит на подходах к КиевуВидео

15:56

Хотели покормить животных: под Харьковом в экопарке оккупанты расстреляли людейВидео

15:52

10 грузовиков гумпомощи от Венгрии уже прибыли на Закарпатье

15:48

В Мариуполе из-за действий оккупантов от обезвоживания умер ребенокВидео

15:45

Британский депутат назвал единственный сценарий, по которому Россию перестанут "душить" санкциями

15:38

1+1 media присоединилась к волонтерскому движению #CallRussia

15:36

Канал 1+1 International теперь доступен на украинском, английском и русском языках

15:34

В Украине запустили платформу для волонтеров "работа в тылу"

15:28

В Сумах обстреляли блокпост, но "зеленый коридор" действуетВидео

15:20

Резников жестко осудил поведение международных организацийВидео

15:09

В Китае выступили за переговоры Украины с РФ и пообещали нам гуманитарную помощь

15:07

Зеленский назвал причину, почему не хочет эвакуироваться из КиеваВидео

14:51

У Беларуси есть признаки готовности к войнеВидео

14:46

"Мы закроем небо сами": Данилов призвал НАТО не медлить с поставками оружия в Украину

14:32

Российские военные сбрасывают на украинские города неуправляемые авиабомбы: признание пленногоВидео

14:01

Наступление русских войск замедлилось - Арестович

13:38

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

13:38

Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

13:33

Как испечь вкусный хлеб, который не крошится: просто способ приготовления в домашних условияхВидео

13:31

Прокуратура сообщила о подозрении генерал-майору РФ, который приказал бомбить Харьковщину

Реклама
13:30

Российский войска срывают эвакуацию из Мариуполя, стреляют и на окраинах СумВидео

13:23

Почему война неизбежно придет в Россиюмнение

13:11

"Чем жестче ультиматумы, тем больше сопротивление народа": Подоляк о переговорах с Россией

13:10

Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством

13:06

В Мариуполе впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок - ЗеленскийВидео

12:37

Россия за 13 дней войны потеряла столько техники, сколько не теряла за 30 лет

12:33

Зеленский: вина за каждую смерть в Украине лежит на России, но ответственность за это - на ЗападеВидео

12:33

Что сделать для экономии заряда батареи смартфона в бомбоубежище - простые советы

12:20

Три ошибки Путинамнение

12:11

Оккупанты превращают Сумщину в ад и сознательно пытают Мариуполь - Зеленский

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять