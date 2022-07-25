Орбан - агент Путина внутри Европы / Reuters

Орбан сказал, что надо договариваться с Путиным и не надо становиться на сторону Украины.

А потом Орбан сказал, что европейские нации смешиваются с не европейскими и это плохо, а венгры хотят остаться чистыми.

Спасибо тебе, господин Орбан.

Потому что сначала сказал, что надо договариваться с фашистом Путиным.

А потом сделал заявку о чистой нации в стиле фашиста Гитлера.

П-последовательность

Спасибо тебе, господин Орбан. Потому что своими заявлениями вы указываете, что очень хочет Путин мира в данный момент и активирует всех своих агентов, чтобы продвигать этот тезис. И одни псы Путина, аля Кадыров, пугают мир апокалипсисом великой войны (типа она сейчас маленькая), а другие псы Путина, аля Орбан, продвигают тезисы, что "надо просто перестать стрелять" и принять как оно есть сейчас, относясь с уважением к интересам России, ибо она сильна и потому ей можно больше. И нам это важно знать. Важно знать, что хочет враг.

Читайте такжеПсихопат, нарцисс, садистСпасибо тебе, господин Орбан, что, озвучивая эти тезисы, вы четко показываете европейцам, что так говорит фашист и друг фашиста. Ибо чистота расы - это уже спалиться по полной. Потому что нормальная Европа никогда не примет эти тезисы и будет враждебно относиться к каждому, кто их высказывает. Потому что будет чувствовать угрозу и для себя. Даже если этот кто-то прокрался внутрь ЕС и хочет получать европейские деньги, не принимая европейские ценности. Потому что для Орбана единственная ценность - то ли деньги, то ли европейские, которые он хочет получать как член ЕС, то ли российские, которые он хочет получать как агент Путина внутри Европы. Но "ничто не выдавало в Штирлице советского шпиона".

Тезисы Орбана о "чистоте венгерской нации" полностью засвечивают Орбана как человека, стоящего не в стороне от конфликтов, а продвигающего идеи Путина. И разрушает единство ЕС. Открыто. А это должно создать противодействие всем тезисам, что предлагает Орбан. И это важно для нас, потому что мы не хотим временного решения проблемы на условиях Путина. Важно, потому что у обычного европейца эти тезисы вызовут отторжение, которое будет касаться не только "чистой расы", но и "договориться с Путиным".

Все фашисты очень последовательны. Их объединяют ценности. Лучше любого клея. Современные фашисты выступают одним фронтом против свободы, уважают только силу, борются с "смешением рас", "гей-пропагандой" и не видят ничего плохого в коррупции. Почти все как у Гитлера.

Тезисы фашизма не меняются, хотя приходит новый век. Они против свободы. Против инаковости. Против модерна и развития. Фашизм – это всегда попытка остановить ход истории. Спрятаться от нее. И фашизм нравится тем, кто за этой историей не успевает.

Читайте такжеПутина нужно "мочить в нужнике"Русские оказались на обочине мира и не хотят видеть такой мир, где они неудачники. Но другого мира для них нет. И они пытаются уничтожить то, что им напоминает о том, что они неудачники. И Путин возглавил этих неудачников, сформировался для неудачников и стал Путиным, потому что в России был запрос неудачников на сильного лидера. Лидера неудачников. И сейчас все еще делает Путин, то пытается превратиться в мирового лидера неудачников. Стать во главе Ирана, Северной Кореи, Сирии. Стать лидером тех, кого пугает технологический прогресс, кто оказался на обочине глобализации, кто хочет повторить лозунг большевиков: "кто был никем, тот стал всем". Этакий новый вариант мировой революции. Мировой фашисткой революции.

Есть ли в Европе силы, которые готовы принять идеи "чистой расы"? Да, всегда были. И всегда будут. И Путин всегда ставил на них. Провоцировал кризис мигрантов, чтобы усилить те силы.

Но эти силы так же пугают элиты Европы, как нас пугает Россия. И такими заявлениями Орбан еще раз доказывает европейцам, что поддерживая Украину, они борются за себя. За свои ценности. За свой образ жизни.

И это хорошо. Потому что одно дело, когда европейцы помогают украинцам исходя из эмпатии. А другая – исходя из инстинкта самосохранения. И второе гораздо сильнее влияет.