УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Агент Путина внутри Европы

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

25 июля 2022, 19:17

Тезисы Орбана о "чистоте венгерской нации" полностью засвечивают Орбана как человека, стоящего не в стороне от конфликтов, а продвигающего идеи Путина.

false
Орбан - агент Путина внутри Европы / Reuters

Орбан сказал, что надо договариваться с Путиным и не надо становиться на сторону Украины.

А потом Орбан сказал, что европейские нации смешиваются с не европейскими и это плохо, а венгры хотят остаться чистыми.

Спасибо тебе, господин Орбан.

Потому что сначала сказал, что надо договариваться с фашистом Путиным.

А потом сделал заявку о чистой нации в стиле фашиста Гитлера.

П-последовательность

Спасибо тебе, господин Орбан. Потому что своими заявлениями вы указываете, что очень хочет Путин мира в данный момент и активирует всех своих агентов, чтобы продвигать этот тезис. И одни псы Путина, аля Кадыров, пугают мир апокалипсисом великой войны (типа она сейчас маленькая), а другие псы Путина, аля Орбан, продвигают тезисы, что "надо просто перестать стрелять" и принять как оно есть сейчас, относясь с уважением к интересам России, ибо она сильна и потому ей можно больше. И нам это важно знать. Важно знать, что хочет враг.

Читайте такжеПсихопат, нарцисс, садистСпасибо тебе, господин Орбан, что, озвучивая эти тезисы, вы четко показываете европейцам, что так говорит фашист и друг фашиста. Ибо чистота расы - это уже спалиться по полной. Потому что нормальная Европа никогда не примет эти тезисы и будет враждебно относиться к каждому, кто их высказывает. Потому что будет чувствовать угрозу и для себя. Даже если этот кто-то прокрался внутрь ЕС и хочет получать европейские деньги, не принимая европейские ценности. Потому что для Орбана единственная ценность - то ли деньги, то ли европейские, которые он хочет получать как член ЕС, то ли российские, которые он хочет получать как агент Путина внутри Европы. Но "ничто не выдавало в Штирлице советского шпиона".

Тезисы Орбана о "чистоте венгерской нации" полностью засвечивают Орбана как человека, стоящего не в стороне от конфликтов, а продвигающего идеи Путина. И разрушает единство ЕС. Открыто. А это должно создать противодействие всем тезисам, что предлагает Орбан. И это важно для нас, потому что мы не хотим временного решения проблемы на условиях Путина. Важно, потому что у обычного европейца эти тезисы вызовут отторжение, которое будет касаться не только "чистой расы", но и "договориться с Путиным".

Все фашисты очень последовательны. Их объединяют ценности. Лучше любого клея. Современные фашисты выступают одним фронтом против свободы, уважают только силу, борются с "смешением рас", "гей-пропагандой" и не видят ничего плохого в коррупции. Почти все как у Гитлера.

Тезисы фашизма не меняются, хотя приходит новый век. Они против свободы. Против инаковости. Против модерна и развития. Фашизм – это всегда попытка остановить ход истории. Спрятаться от нее. И фашизм нравится тем, кто за этой историей не успевает.

Читайте такжеПутина нужно "мочить в нужнике"Русские оказались на обочине мира и не хотят видеть такой мир, где они неудачники. Но другого мира для них нет. И они пытаются уничтожить то, что им напоминает о том, что они неудачники. И Путин возглавил этих неудачников, сформировался для неудачников и стал Путиным, потому что в России был запрос неудачников на сильного лидера. Лидера неудачников. И сейчас все еще делает Путин, то пытается превратиться в мирового лидера неудачников. Стать во главе Ирана, Северной Кореи, Сирии. Стать лидером тех, кого пугает технологический прогресс, кто оказался на обочине глобализации, кто хочет повторить лозунг большевиков: "кто был никем, тот стал всем". Этакий новый вариант мировой революции. Мировой фашисткой революции.

Есть ли в Европе силы, которые готовы принять идеи "чистой расы"? Да, всегда были. И всегда будут. И Путин всегда ставил на них. Провоцировал кризис мигрантов, чтобы усилить те силы.

Но эти силы так же пугают элиты Европы, как нас пугает Россия. И такими заявлениями Орбан еще раз доказывает европейцам, что поддерживая Украину, они борются за себя. За свои ценности. За свой образ жизни.

И это хорошо. Потому что одно дело, когда европейцы помогают украинцам исходя из эмпатии. А другая – исходя из инстинкта самосохранения. И второе гораздо сильнее влияет.

Владимир Путин Сергей Фурса Виктор Орбан
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:04

Ждет прикрытия от Польши и Чехии: Словакия готова будет передать Украине 11 МиГ-29 в сентябре

19:59

Оккупанты готовы оставить Мелитополь - угрожают взорвать объекты инфраструктурыВидео

19:49

В боях за Украину погиб юный, 18-летний, доброволец ВСУ

19:44

Дипломат рассказал, способен ли Лукашенко предать Путина и нападет ли на УкраинуВидео

19:36

Хватит России: Алла Пугачева и Максим Галкин переедут в США на ПМЖ

Реклама
19:17

Агент Путина внутри Европымнение

19:13

"Он поверил в сказку": Ким рассказал, как Путина обманули спецслужбыВидео

19:11

Полная чистка: Зеленский срочно сменил командующего Силами спецоперацийВидео

19:01

В Англии скончался актер-звезда легендарного фильма "Титаник"

19:00

Хотели прорваться под Изюмом: бойцы ВСУ на Харьковщине разбили танки войск РоссииВидео

18:34

В Украине умер подросток из-за опасной болезни после купания в водоемеВидео

18:31

Военный эксперт рассказал, как ВСУ начали уничтожать группировку оккупантов в Херсонщине

18:14

Звезда Игры престолов и Аквамена Джейсон Момоа попал в серьезное ДТП

18:05

Дженнифер Лопес полностью показала обнаженное тело в свои 53

17:56

Поддержавший убийц украинцев Петросян показал 2-летнего сына

17:54

Более сотни HIMARS и боеспособные бригады: эксперт рассказал, что нужно ВСУ для шага к переломуВидео

17:39

Система засбоила и 250 тысяч беженцев не получили выплат: Верещук пояснила, что делатьВидео

17:38

ВСУ "приземлили" вражеский вертолет стоимостью 16 млн долларовВидео

17:16

"Сейчас их два": полиграфолог подробно рассказал о двойниках ПутинаВидео

17:11

НАТО передаст Украине сотни комплексов для борьбы с беспилотникамиВидео

Реклама
17:10

Сумская назвала единственного русского актера, который писал ей после российского вторжения

17:09

Гороскоп на завтра 26 июля 2022: Львам – исполнение желаний, Весам – семейные проблемы, Козерогам – испытанияВидео

17:04

Жест "доброй воли" и удар по Крымскому мосту: Ким оценил сценарий для ВСУВидео

17:02

Елена Мозговая рассказала о мыслях о самоубийстве из-за тяжелой болезни

16:47

РФ продиктуют условия капитуляции, как фашистской Германии – экс-глава МИДВидео

16:40

"Ей было очень плохо": муж Русланы Писанки признался, как они узнали о смертельной болезни актрисыВидео

16:38

Любители маринованных огурцов могут угробить кишечник: кому они противопоказаны

16:22

Танки Abrams и Leopard для ВСУ: в Минобороны раскрыли детали новых поставокВидео

16:19

Есть погибший и раненые: два беспилотники атаковали ВолыньВидео

16:01

ВСУ сковали войска РФ на Херсонщине: оккупанты не могут продвигаться и создавать ударные группыВидео

15:56

В Украину поступят противорадарные ракеты, которых ранее в ВСУ не было - РезниковВидео

15:44

Ким рассказал о перспективе скорейшего освобождения ХерсонаВидео

15:39

Партизаны Мелитополя "кошмарят" оккупантов и гауляйтеров: Федоров раскрыл деталиВидео

15:28

Зеленский лишил Демченко сразу двух должностей: на новые назначать его не собираются - СМИ

15:28

Венгры не станут смешанной расой: премьер Орбан выступил с резкой ультраправой речью

15:24

Располневшая дочь Лорак проводит время с папой на каникулах

15:05

Оккупанты "ДНР" готовят "референдум о присоединении к РФ": хотят нарисовать 70% "за" – СМИВидео

15:02

"Это деградация полная!": Ивлеева залезла Волочковой между ног

15:02

"Слава Америке. Слава Украине": в России кавказец устроил погром в магазине

14:57

Экс-министров Януковича подозревают в госизмене из-за "Харьковских соглашений"Видео

Реклама
14:49

Приметы на 26 июля: какие 2 вещи нужно сделать в Собор Архангела Гавриила, чтобы стать богатымВидео

14:41

В Украину ворвется дикая жара: синоптики рассказали, где ждать "ада"Видео

14:40

РФ победят на поле боя: в Минобороны сделали громкое заявление о завершении войныВидео

14:27

Минимум одно-два поколения украинцев и россиян не будут мириться - КимВидео

14:22

Повышение "минималки" и прожиточного минимума заморозят на время войны - Минсоцполитики

14:14

Решение принято: стало известно, где пройдет Евровидение 2023Видео

14:06

Дипломат объяснил, имеет ли Украина право ударить по Крымскому мостуВидео

14:01

В России лживо заявили об "уничтожении базы" с HIMARS на Хмельнитчине после попытки обстрелаВидео

13:59

Освобождение Херсонской области: ВСУ бьют по мостам и готовят контрударВидео

13:53

Samsung продолжает работать в России по "серым схемам" – СМИ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять