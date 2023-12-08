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А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?

Александр Кочетков
8 декабря 2023, 19:10
НАТО может позволить себе подобную тактику. Украина - нет.
А если бы вместо ВСУ наступала армия НАТО?
Война / Коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"

Такое впечатление, будто вернулся к работе шеф-редактора СМИ. Потому что приходится не столько поднимать собственные темы, сколько реагировать на статьи других авторов. Сейчас речь о статье в "The Washington Post" относительно подготовки и последствий украинского наступления.

Статья является очередным подтверждением того, что Украина - не Россия. Потому что у нас ничего не скроешь, даже, того, что происходит на самом высоком межгосударственном уровне. Если украинские расследователи не докопаются, то партнеры помогут вовремя: разоблачительные статьи — это же не дальнобойные ракеты.

Не могу назвать статью тенденциозной. Конечно, она вышла во влиятельном американском издании, и военно-политические деятели США там выглядят убедительнее и профессиональнее. Но определенную часть приведенных в статье фактов я знал из своих источников, о многом можно было догадаться. То есть, в статье имеем дело не с манипуляцией и передергиванием, а с пространным обзором реальных событий.

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После ознакомления с приведенным материалом у меня осталось лишь два принципиальных вопроса:

1. кто лично из военно-политического руководства Украины настоял на превращении Бахмута в очередную "несокрушимую крепость"?

Еще во время боев за город я (и не только я) выражал удивление, почему Лисичанск-Севередонецк ВСУ оставили тогда, когда оборона этих населенных пунктов стала нерациональной, а вот за Бахмут держались до последнего? Несмотря на потери бойцов и техники, которые очень пригодились бы при нашем наступлении. Тем более, что против нас в Бахмуте действовали зэки Пригожина, а кадровые войска агрессора держались в тылу.

2. кто лично из военно-политического руководства Украины и по каким причинам затянул украинское наступление с весны до осени?

В статье указывается, что американцы настаивали на наступлении как можно раньше. В этом есть прямой смысл, потому что враг больше всего успел подготовиться к нашему безумно распиаренному наступлению именно летом, а вот весной шансы на успех были значительно весомее.

Что произошло? Ждали недоставленные гусеницы и радио для танков? Было ли страшновато переходить от победных телевизионных анонсов к практической реализации?

А что касается концентрации наступления на одном направлении, как предлагали американцы, или на нескольких, как настоял главком В. Залужный, то можно считать, что нам повезло. Потому что единственным кулаком мы, скорее всего, вражескую оборону бы прорвали. И наши передовые части оказались бы почти без прикрытия ПВО под ударами российской авиации, которой агрессор подготовил неожиданно многое. И тогда могло сложиться, что и запланированного результата наступления не достигли бы, и потом вести активную оборону, как сейчас, было бы никем.

А как бы наступали натовцы?

Сначала одновременно полетела бы тысяча "Томагавков" и других ракет, которые бы уничтожили ПВО-ПРО врага, включая аэродромы базирования авиации. Затем штурмовая авиация разрушили бы передовые позиции, а также разбомбила вражеские системы залпового огня, командные пункты, склады и все остальное. Параллельно натовская артиллерия по максимуму уничтожила бы противостоящую ей артиллерию. Потом полетели бы тысячи разных дронов, чтобы зачистить все то, что уцелело, прежде всего, противотанковые расчеты на передовой.

А только после этого пошли бы машины разминирования, а за ними, без массированного сопротивления, двигали бы танки и штурмовые силы на бронетехнике. ВСУ, к сожалению, пришлось начинать сразу с последнего пункта...

НАТО может позволить себе подобную тактику. Украина -нет.

С удовольствием написал бы "пока нет". Но не вижу решений и действий нашего военно-политического руководства, какие бы разрешения использовать словосочетания "пока".

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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