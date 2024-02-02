50 млрд евро для Украины: есть нюанс

То, что на внеочередном саммите ЕС удалось принять решение по выделению 50 млрд евро для Украины на протяжении 4 лет - безусловно, плюс и очень важное решение для нас.
Но, как говорится, есть нюанс...
Уже стали известны условия, в случае невыполнения которых Евросоюз оставил за собой право остановить эти выплаты.
Как указано в пресс-релизе Евросовета, главные условия это:
- поддержка эффективных демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему;
- верховенство закона;
- гарантии соблюдения прав человека, включая меньшинств.
Украина должна принимать меры, чтобы при использовании этих средств не было мошенничества, коррупции и конфликта интересов.
Далее Кабмин должен разработать конкретный план реформ, за выполнение которых будут поступать выплаты.
Минэкономики уточняло, что их будут начислять ежеквартально.
Совет ЕС сможет утверждать и останавливать выплаты "квалифицированным большинством голосов", а также вносить правки к плану на основании оценок и предложений Еврокомиссии.
Ежегодно будут проводиться отчет и дебаты по реализации механизма. При необходимости через два года Евросовет предложит пересомтреть программу.
Вот почему и Орбан остался доволен.
Я бы от себя добавил, что учитывая коррупционные скандалы связанные с выделяемой военной и финансовой помощью Украине, подобные условия имеют больше позитива, чем негатива.
Такой себе "домоклов меч" для проворовавшихся чинушей.
Что держали свои потные ладошки в карманах и не тянули свои ручонки к деньгам, большую часть которых предстоит выплачивать ещё нашим внукам.
Так что можем выдыхать.
Теперь ждём "развязку" в Конгрессе США. Уже с уверенностью можно говорить, что дотянем до неё без существенных потрясений для финансово-экономической ситуации в стране.
Кто такой Максим Яли?
Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.