50 дней от Трампа для Путина. Это предательство или победа?

Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу существенно не смогла и не сможет.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото kremlin.ru, скрин

Услышав новый ультиматум Трампа наша экспертная среда начала соревноваться в том, как бы лучше сказать, что Трамп нас намахал. Давайте попробуем разобраться, а так ли это?

1. Ключевое заявление Трампа - это оружие. Напомню нашим рыбкам-гупи, что две недели назад вы проклинали Трампа, что оружия нет.

2. Теперь о санкциях. Закон Грэма в нынешнем виде не заработает. Потому что он предусматривает ссору с Индией и Китаем. Трамп это прекрасно понимает. И поэтому не спешит.

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Если немножко шире: почему Трамп не спешит?

- в Белом доме понимают, что страны Персидского залива наращивают (постепенно) добычу нефти;

- Россия продемонстрировала, что находится на пиковых отметках своей добычи и нарастить добычу существенно не смогла и не сможет;

- Вашингтон ждет санкций ЕС о ценовом потолке на нефть, чтобы ударить по России (сузить рынки) руками Европы.

- Вытеснить Россию полностью с нефтяного рынка мира невозможно. Максимум, что можно сделать - уменьшить их долю на 15-20%!з а 6-12 месяцев. И похоже это то, что будет пробовать делать администрация Трампа.

3. Есть ли еще какой-то план в Белом доме? Я могу ошибаться, но мне кажется нет. Именно это наша главная проблема, а не то, что сегодня не введены санкции, которые не заработают.

4. Я остаюсь при мнении, что ключевые вещи, которые могут повлиять на Путина - это переговоры Китай-США и ЕС-Китай. А эти переговоры будут продолжаться, как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор почему Трамп не будет спешить. Тем более, что в Белом доме считают, что падение российской экономики ускорится и без санкций Грэма (читайте пункт 2).

5. Есть еще один фактор за которым нужно следить. К сожалению, пока мы не понимаем чем завершились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Это тот фактор, который может резко осложнить ситуацию.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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