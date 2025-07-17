Карьерный ход и способ удержать команду: почему Зеленский заменил Шмыгаля на Свириденко

Возможно, Свириденко готовят как технического кандидата в президенты, а ее назначение премьером добавит ей веса.

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Юлия Свириденко стала новым премьер-министром вместо Дениса Шмыгаля / Коллаж Главред, фото - офис Президента

Отставка Кабмина - это внутрикомандная история Зеленского. Новый премьер Юлия Свириденко является человеком из команды президента. Она работала еще с 2019 года, когда была советником в Офисе президента, вела много процессов, и, вероятно, между ней и Ермаком есть доверительные отношения. Это мои предположения, потому что нет четких оснований, чтобы президент был недоволен Шмыгалем. По большому счету, Шмыгаль всегда действовал в рамках, определенных президентом. И найти более лояльного к президенту человека в правительстве сложно. Фактически, со времени назначения после быстрой отставки Гончарука, Шмыгаль оставался премьером почти все президентство Зеленского. Поэтому логично решили его не "терять" - и перевести в Минобороны.

Некоторые коллеги спрашивают: "Что ему не хватало, зачем он согласился?" Шмыгаль - системный человек, привык быть частью команды. Это уже стиль жизни. Пять лет возглавлял правительство, а потом - просто выпасть? Это тяжело. К тому же, бюджет Минобороны - колоссальный. И им должен распоряжаться человек, которому доверяют.

Для чего эта рокировка? Пока это вопрос без ответа. Возможно, Свириденко готовят как технического кандидата в президенты, а ее назначение премьером - мощный карьерный ход. Это может оттянуть голоса на выборах. Но пока она не имеет достаточного медийного или политического веса в Украине.

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Вариантов много. А вот назначение Шмыгаля выглядит как доказательство того, что он остается в президентской команде. Ему доверяют, и он "в игре". А вот причины его устранения с должности премьера пока для меня лично не имеют четкого объяснения. Возможно, это сделано только для продвижения Свириденко по карьерной лестнице.

Относительно назначения Шмыгаля министром обороны, единственное, что можно сказать - министерство разделено на две функции: управленческую и военную. Военную часть курирует Сырский. Это соответствует стандартам НАТО: фронт - за Сырским, обеспечение - за Шмыгалем.

У Шмыгаля колоссальный опыт работы с бюджетом. Он сможет правильно его распределить. Но важно - он не будет единолично этим заниматься. Это будет совместное решение премьера и президента. Шмыгаль - лишь один из винтиков в большой машине Зеленского, который имеет всю полноту власти.

Очень показательно, что еще до голосования за Свириденко президент уже давал ей поручения как премьеру. Проблема здесь - в системе. Она не изменилась. Вопрос подбора кадров - все еще не реформирован. Реформа госслужбы, которая якобы состоялась при Порошенко, была формальной. Конкурсы существуют с начала независимости, но реальной прозрачности - нет. История с БЭБ это показала. При Порошенко тоже были скандалы - он объявлял победителей конкурсов еще до завершения самих конкурсов. Систему не изменили, это как в поговорке - "переставили кровати", а суть осталась такой же.

Итак, эта история - не столько о перезагрузке, сколько о внутреннем переформатировании команды Зеленского. Это способ сохранить ее лояльность команды: дать что-то тем, кто этого хочет. Но за 30 лет уже можно было понять, что количество министерств и комитетов должно соответствовать друг другу, и названия должны быть логичными. Но ни один президент и ни один председатель Верховной Рады этого не сделали.

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава благотворительного фонда "Новая дорога", специально для Главреда

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 до 2022 года сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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