"24 февраля" может произойти в любой день: как Европа отпугивает хищника Путина

Европа демонстрирует оборонительную готовность, играя на психологии сдерживания, но что делать, когда хищник не боится - а провоцирует еще больше?

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Европа до сих пор не может признать захватнических действий России у границ НАТО / Коллаж Главред

Заявления о плане НАТО в отношении Калининградской области и сообщения о переброске США ядерного оружия в Великобританию - на первый взгляд, это не совсем связанные между собой вещи. Однако обе являются составляющими одной более масштабной проблемы - растущей российской угрозы в Северной Европе и в Балтийском регионе в частности.

За последний год Россия демонстративно проявляет безнаказанность в Балтийском регионе. Этот сценарий частично напоминает события в Черноморском бассейне в 2021 году, который де-факто был прелюдией к полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022-го. Хотя форма изменилась - меньше полигонной "войны", меньше перекрытия зон, но российская активность, особенно в восточной части Балтийского моря, остается высокой.

Россия активно глушит сигналы GPS и AIS в Балтийском море, используя средства с территории Калининградского анклава - в частности, наиболее мощная из района Янтарного. Там сосредоточены ключевые средства РЭБ. Частично присоединяется Кронштадт, но основная активность исходит именно из Калининграда. Кроме того, фиксируется деятельность российского морского спецназа - "морских котиков" из поселка Парусное, которые проводят диверсии и разведку в акватории Балтийского моря.

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К этому добавьте, что россияне научились у нас и теперь очень уверенно обращаются с беспилотниками. Фактически, европейцы не понимают, что с этим делать. Когда в их портах, в военно-морских базах, над ними летают российские разведывательные беспилотники, они иногда просто стесняются сказать: "Да, это были российские беспилотники, которые у нас здесь летали спокойно, как у себя дома". А иногда пытаются отшутиться: мол, это какие-то неизвестные операторы, возможно, даже марсианские.

Новые фокусы, которые россияне придумали за последние 24 месяца, - это уже не просто провокации. Речь идет о целенаправленной работе по дезорганизации: повреждение кабельных подводных сетей, трубопроводной инфраструктуры, использование так называемого теневого флота. И это уже - новая тактика, новые методы ведения боевых действий. Причем эти методы быстро развиваются: от "серых" схем они переходят к "черным". Ведь корабли теневого флота, с неизвестной регистрацией и непонятным статусом, теперь сопровождают российские военные корабли в Балтийском море.

Фактически речь идет о покрывании всевозможных пиратов - или даже о сращивании их с российскими военными. Все прекрасно понимают, что это не какие-то случайные "гости" (простите за тавтологию), а часть единой системы дестабилизации региона, организованной российскими агрессорами. Недаром государства Балтии, поляки, немцы, шведы вполне серьезно относятся к перспективе прямого столкновения с Россией. То же самое касается Великобритании и Северного моря.

Российские разведывательные корабли, в частности океанографические суда гидроакустической разведки, чувствуют себя уверенно на ключевых участках подводных сетей - включая оптоволоконные. А ведь это не просто коммуникационный коридор между Америкой и Европой. Северная Атлантика - особенно в районе Нордкапа и на юг - буквально усеяна оптоволокном, как на Донбассе им сейчас запутанные леса.

Именно там россияне ведут себя, как у себя дома. Через Ла-Манш, опять же, проходят подозрительные суда - "пираты" в сопровождении российских военных кораблей. Надо только посмотреть на это - Ла-Манш сегодня выглядит, как Крещатик в час пик. Представьте себе: по этой улице вдруг проходит танковая колонна. Примерно так сейчас выглядит ситуация, когда россияне сопровождают через пролив суда оборонной логистики.

Это уже не просто вызов - это реальная опасность для европейцев, которые раньше не сталкивались с подобным. Именно поэтому балтийские государства уже не впервые "тормошили" своих партнеров по НАТО и Европейскому Союзу, требуя конкретных гарантий общей безопасности. Этот процесс сейчас развивается очень быстро, и вопрос уже не столько в локализации или ликвидации Калининградской группировки России, сколько в недопущении ее превращения в полноценный форпост для гибридных операций в регионе.

А на суше - Сувалкский коридор, некий клин, рассекающий северное европейское единство. Некоторые европейские генералы или адмиралы иногда даже говорят: "Кто знает, стоит ли НАТО вмешиваться, если Россия ударит по какому-то маленькому городку - скажем, Нарве. Поверьте, для таких стран, как Эстония или Литва - с точки зрения некоторых в Европе "маленькие государства" - подобные заявления звучат не просто тревожно, а как пушечные выстрелы.

Европейцы, в соответствии с присущей им манерой поведения, пытаются демонстрировать способность к обороне. Они стремятся не столько напугать, сколько побряцать оружием, чтобы сдержать агрессора и не допустить эскалации, не довести до худшего сценария.

В биологии есть интересное явление мимикрии: когда не слишком опасное животное делает вид, что оно большое и страшное, чтобы отпугнуть хищника. И это иногда срабатывает. Именно на это, в значительной степени, ориентированы европейцы в регионе. Но непосредственно государства, которые находятся в зоне риска - прежде всего страны Балтии, Польша, Швеция, Великобритания - настроены значительно серьезнее. Они считают, что "24 февраля" может случиться в любой день.

Что касается трансатлантических отношений, в рамках НАТО до сих пор остается действующей концепция трансатлантической переброски сил, которая была разработана еще при предыдущей администрации США. Ее суть заключается в том, что в случае войны в Европе, европейские союзники должны продержаться, пока основные силы Вооруженных сил США не будут переброшены через Атлантику.

Для этого предусмотрено использование кораблей, судов, авиации - все направлено на обеспечение быстрой переброски. Это и есть квинтэссенция концепции. Но хоть она формально существует, но уверенности в ней больше нет. Особенно на фоне заявлений Дональда Трампа, который выражает сомнения в применении Пятой статьи Североатлантического договора.

Это, конечно, вызывает серьезное беспокойство. И все очевиднее, что Европе нужен "план Б". И вот сейчас его активно ищут. Для одних стран этот "план Б" заключается в постепенном дистанцировании от США и создании собственной системы безопасности. Над этим уже работают, в частности, французы, немцы и британцы. Об этом свидетельствует и недавнее подписание немецко-британских оборонных договоренностей.

При этом европейцы также начали лучше понимать психологию Трампа и пытаются "заискивать", играя на том, что он смягчается, когда его хвалят. Это некая "вилка возможностей": пока Америка не развернется окончательно, это время можно использовать для перестройки и перенастройки оборонной системы.

С другой стороны, между европейскими столицами уже возникают определенные разногласия во взглядах на эту перестройку. Опять же, французы всегда ориентировались на собственное вооружение и собственное производство. Британцы же - на сотрудничество с Соединенными Штатами, на так называемое англосаксонское партнерство. Даже их ядерная триада построена на этом принципе, зато у французов - полностью автономная составляющая, собственная ядерная программа. А у британцев - тесная интеграция с США. Между ними существует существенная взаимозависимость, и они хорошо осознают свою уязвимость в этой системе. Поэтому полностью отказаться от сотрудничества с американцами им очень сложно.

Россия, в свою очередь, не просто не реагирует на действия Европы, она активно провоцирует ее к действиям. Подталкивает. Есть даже медицинский термин - "метод провокации". В политическом смысле это понятие более узкое, но логика та же: вызвать реакцию. РФ в этом заинтересована - и не с 2021 года. Надо отталкиваться именно от 2021-го года: это был год ультиматума Путина не Украине, а НАТО. Его главная идея заключалась в том, чтобы:

посеять раздор между Европой и Соединенными Штатами;

посеять между европейскими членами НАТО;

подорвать доверие;

поставить под сомнение действенность Североатлантического договора.

Обратите внимание: еще при администрации Байдена европейские политики и функционеры НАТО в своих выступлениях регулярно подчеркивали незыблемость обязательств по Североатлантическому соглашению - особенно по пятой статье. И это даже тогда, когда их об этом никто не спрашивал. А когда политики начинают отвечать на вопрос, который им не задавали, - это означает, что он уже висит в воздухе. И это - результат работы Путина и его банды.

Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", специально для Главреда

О персоне: Павел Лакийчук Павел Лакийчук - военный моряк в отставке. В период с 2013 до оккупации Крыма агрессором Россией - руководитель информационных проектов аналитического центра "Номос" в Севастополе. Был заместителем главного редактора журнала "Черноморская безопасность". Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХI" в 2015-2016 годах. Член координационного совета Гражданской лиги "Украина-НАТО". Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ". Сфера исследовательских интересов: национальная безопасность государства, международное и морское право, евроатлантическое сотрудничество и история военно-морского искусства, указано на сайте Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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