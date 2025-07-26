Путин пытается взорвать Украину изнутри

Путин хочет — и не скрывает этого — уничтожить Украину как независимое государство, а украинцев как самостоятельный народ.

https://opinions.glavred.info/putin-pytaetsya-vzorvat-ukrainu-iznutri-10684421.html Ссылка скопирована

Путин и Зеленский / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с видео

Враги Украины на Западе — от Тейлор Грин до немецкой АдГ — ожидаемо вцепились в "антикоррупционные протесты": зачем, мол, помогать Украине, если всё равно разворуют. Хуже того, напряглись и друзья Украины в Европе.

Американский Институт изучения войны (ISW) считает, что Россия использует внутренние протесты в Украине как инструмент информационной войны, чтобы дискредитировать украинское руководство и ослабить международную поддержку Киева.

Впрочем, и так понятно, кому это выгодно. Россия пытается наступать на Украину одновременно на фронте и в информационном пространстве, чтобы разрушить единство страны, организовать хаос, подорвать оборону изнутри.

видео дня

Знаете, как выглядит со стороны, из Германии, ситуация с "антикоррупционными протестами" в Украине? Вооружённые бандиты пытаются взломать дверь и ворваться в дом, чтобы ограбить и вырезать живущую там семью. А семья скандалит по поводу того, чья очередь мыть посуду.

Я принципиально не даю комментариев по внутриполитической ситуации в Украине. И сейчас не готов оценивать, было ли правильным решение Зеленского об установлении президентского контроля над антикоррупционными органами, тем более президент уже готов его скорректировать. Понятно, что проблема коррупции реальна, и большинство участников протестов искренне хотят добра своей стране. Однако эти протесты скрыто раздувает российская пятая колонна, задача которой — дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

Путин хочет — и не скрывает этого — уничтожить Украину как независимое государство, а украинцев как самостоятельный народ. Практика российских властей на оккупированных территориях свидетельствует, что они пытаются провести культурный геноцид, уничтожить украинский язык и культуру. Кремль стремится, по примеру своего китайского большого брата, превратить Украину в подобие Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, то есть в большой концлагерь, где коренное население находится под тотальным контролем и репрессируется за малейшие проявления самобытности. Устраивать внутренние разборки в условиях такой страшной угрозы — смерти подобно.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред