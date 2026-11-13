2028 год может стать решающим для Украины: Кущ — о сценарии мира и роли Венса

Аналитик объясняет, почему Украине важно уже в 2027 году подготовить Декларацию мира, чтобы её не поставили перед фактом общей позиции США и ЕС.

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Мир в 2028–2029 годах или война после 2030-го: Кущ назвал два сценария для Украины / Коллаж: Главред, фото: 24-я ОМБр имени короля Данила, скриншот из видео

Финансовый аналитик, экономический эксперт Алексей Кущ считает, что война может завершиться весной-летом 2028 или 2029 года - если в 2027 году во Франции и Германии произойдет перезагрузка политических элит и ЕС "созреет" для мира. Автор объясняет, почему тогда США и Евросоюз могут выступить с общей позицией и зачем Украине заранее сформулировать собственную Декларацию мира. Публикуем его размышления.

Поливариантная модель будущего: война и мир. В своей недавней статье я попытался раскрыть один из сценариев будущего мирного урегулирования: приход к власти демократов в США в 2028 году отодвигает горизонт мира за отметку "2030". Но это лишь один из вариантов будущего, его не стоит рассматривать как единственно правильный. видео дня

Существуют и другие варианты, например, завершение войны в период весна-лето 2028 года или весна-лето 2029 года.

Не секрет, что вопрос войны и мира зависит от политических электоральных циклов наших партнеров.

Зависимость здесь прямая: продолжение войны требует денег, деньги поступают от внешних партнеров, а их способность выделять средства определяется выборами.

На примере США мы уже видели, как перекрываются каналы финансовой помощи Украине в зависимости от результатов выборов.

Почему подобное не может произойти в ЕС?

А теперь рассмотрим сценарий завершения войны в историческом интервале 2028–2029 годов.

В 2027 году начнётся "перелом" в европейских политических элитах. Начнётся всё с Франции, затем, возможно, состоятся досрочные выборы в Германии.

Но это будет перезагрузка национальных политических элит в двух ключевых странах ЕС.

Второй этап перезагрузки - смена наднациональных политических элит на уровне официального Брюсселя.

Второй этап будет самым длительным и сложным.

Так или иначе, но при реальной трансформации европейского политического ландшафта к весне 2028 года ЕС может "созреть" для завершения войны.

Эту "готовность" сейчас активно курируют республиканцы.

В таком случае у того же Джея Ди Вэнса появится уникальная возможность: объединить усилия "готовой" Европы и США для подписания пакетного соглашения о прекращении основных мировых системных войн - ближневосточной и российско-украинской.

Тот, кто от имени республиканцев сможет подписать подобное пакетное мирное соглашение с участием ЕС, - тот получит значительное преимущество на президентских выборах в США осенью 2028 года (а там на кону стоит двойной срок президентского срока).

Противостоять совместной позиции ЕС и США мы уже не сможем, возможность лавирования между Вашингтоном и Брюсселем будет утрачена.

Фактически нас могут поставить перед фактом "общей позиции" США и ЕС.

Именно поэтому Украине крайне важно в 2027 году сформулировать Декларацию мира и новую Геополитическую декларацию (Евразийский степной коридор), дав ответы на два ключевых вопроса: "Кто мы" и "Что мы собираемся делать"; "Каков наш геополитический статус" и "Как этот статус будет реализован на практике".

Почему это важно?

Только в том случае, если мы сформулируем два указанных выше документа, США и ЕС смогут использовать эти декларации в качестве отправной точки для будущих мирных переговоров (при условии реалистичности и компромиссности этих документов).

В противном случае нас просто поставят перед фактом. А декларацию о мире всё равно придётся писать: либо системно в 2027 году, либо "на коленях" в 2028–2029 годах.

Что может изменить этот сценарий? Два фактора:

1. Европейская социал-демократия останется у власти.

2. В США в 2028 году победят демократы.

Тогда горизонт войны, вполне вероятно, "перекинется" за горизонт 2030 года.

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Проживает в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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