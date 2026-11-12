Что на самом деле приблизит конец войны: Андрусив - об Иране и ударах по НПЗ

Политический деятель объясняет, почему ставка Трампа на "удушение" Ирана провалится и когда именно США и Иран могут выйти на сделку.

https://opinions.glavred.info/chto-na-samom-dele-priblizit-konec-voyny-andrusiv-ob-irane-i-udarah-po-npz-10811399.html Ссылка скопирована

Виктор Андрусив, Тегеран / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Андрій Максимов, wikimedia.org/Bernard Gagnon

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив считает, что после заявлений Мединского о "ноге рузского солдата" ждать от переговоров приближения окончания войны не стоит. Настоящим фактором, по его мнению, может стать конец войны США с Ираном, а также украинские удары по российским НПЗ. Автор объясняет, почему блокада Ирана лишь отсрочит мир и когда Вашингтон и Тегеран могут договориться. Публикуем его размышления.

Переговоры и Иран К сожалению, как бы кто ни пытался выдать результаты переговоров успешными, Мединский все нивелировал фразами о "ноге рузского солдата" и прочим имперским бредом. Этим он еще раз доказал, что орки продолжают рассматривать переговоры исключительно как нашу капитуляцию. Это не значит, что переговоры не нужно вести. Нужно. Особенно если удается договориться об обмене пленными или гуманитарных миссиях. Но чего не стоит делать, так это ожидать какого-то приближения окончания войны. видео дня

А вот что по-настоящему может приблизить ее конец - это завершение войны с Ираном. Ожидалось, что после довыборов в Конгресс вопрос Ирана активизируется либо в сторону увеличения бомбардировок, либо в сторону заключения соглашения. К сожалению для нас, вопрос активизировался по наихудшему сценарию - продолжение и усиление блокады.

Блокада работает. Экономическая ситуация в Иране становится ужасной. Инфляция 76%, стоимость продуктов и напитков выросла более чем вдвое. Ожидается, что в конце года ВВП упадет на 7,7%, промышленность на минус 17%, экспорт на 19%. Население за чертой бедности будет составлять 38%. Это действительно катастрофа.

Но Трамп никогда не сможет понять, что политика не имеет ничего общего с бизнесом. Его мировоззрение строится только на финансовой выгоде, это и приводит ко всем его провалам во внешней политике. Фанатичная страна не может сломаться от экономических неурядиц в краткосрочном периоде. А долгосрочный может длиться десятилетиями. Поэтому его новая стратегия "задушить Иран" станет еще одним провалом, от которого пострадают сами США и многие другие страны. Это же и оттянет завершение нашей войны. На самом деле, я думаю, что обновленный Конгресс с января будет активно подталкивать его к завершению войны, и, возможно, в феврале - марте США и Иран выйдут на какое-то соглашение.

Несмотря на это, наши успехи в выбивании российских НПЗ тоже ускоряют конец войны. Раз мы не можем повлиять на войну в Иране и цену на топливо, то по крайней мере на доходы орков от нефтепродуктов - мы можем влиять активно. И хорошо, что никаких блокировок этого больше нет.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред