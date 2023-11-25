Пожалуй, впервые после очередного заседания "Рамштайна" ничего не сообщили о том, что нам дадут.

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Украину будут склонять к переговорам / коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ

Новости с фронта и статьи в западных СМИ настолько хреновые, что нет особого желания весь этот трэш комментировать.

Победа в Нидерландах ултраправых ставит под вопрос получение Украиной столь долгожданных F 16, т.к. Нидерланды являются "ядром" авиационной коалиции и пообещали передать нам больше всех F 16.

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Не хочется даже думать, что будет, если новое правительство откажется это делать...

Это вам уже не Фицо с Орбаном....

Пожалуй, впервые после очередного заседания "Рамштайна" ничего не сообщили о том, что нам дадут.

Все больше появляется статей о том, что поддержка Украины будет сокращаться и нас подталкивают к переговорам с Кремлём.

В общем, 2024-й обещает быть уж точно не легче 2023-го. А он, мягко говоря, не оправдал ожиданий.

Но больше всего меня тревожит то, что по мере отсутствия успехов на фронте и сокращения помощи Украине от Запада нарастает внутреннее недовольство в стране и многие начинают искать крайнего в неудачах.

Вылазят всякие "фарионши" из небытия и прочая фсб-ная нечисть, подливаая масла в огонь внутренних противоречий.

Куммулятивный эффект от всего этого подрывает единство в обществе, а внутренние распри наростают.

А ведь ещё не начался сезон массированных ракетных атак по энергетической инфраструктуре...

Кто такой Максим Яли? Максим Яли - политолог, кандидат политических наук. обозреватель, журналист, переводчик, дипломат, эксперт-международник. Родился 14 января 1980 года в городе Мариуполь. Окончил факультет иностранных языков в МГУ г. Мариуполя, а также Дипломатическую академию при МИД Украины. Является старшим научным сотрудником в Институте всемирной истории при Академии наук Украины.

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