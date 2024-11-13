'20 января закончится война': это уже просто не смешно

Какие-то очередные западные журналисты написали, что 20 января закончится война, а 25 мая уже выборы. А наши понесли.
Это уже тупо не смешно.
Хотя бы потому, что даже если мы чего-то не знаем и это все, даже просто внедрение той самой заморозки и постепенная раскрутка сторон из состояния войны до состояния 38 параллели займет месяцы.
Это не считая инерционности политических и дипломатических процессов. Даже если стороны соглашаются на заморозку и дипломатическое урегулирование.
Чтобы подготовить выборы надо минимум 3 месяца, оптимально 6. Поэтому я могу теоретически представить январь - май.
Но люди которые носятся с концепцией "мир в январе" - тупо фантазеры. И свои опасные фантазии вкладывают в голову другим.
Не надо так.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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