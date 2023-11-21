10 лет Майдана: к сожалению, империи не умирают за один день

За это время я очень много кого и что потерял. И мне часто приходилось слышать: зачем это все?

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Следующие поколения читая об этой борьбе - будут восхищаться нами / Фото: УНИАН

10 лет назад мы начали процесс завершения Российской империи и стремительного становления Украины. Империи не умирают за один день. Диктатуры да, а империи-нет. Поэтому этот процесс никогда не мог быть быстрым. К сожалению.

За это время я очень много кого и что потерял. И мне часто приходилось слышать: зачем это все? Но никогда у меня не было сомнений по этому поводу. Потому что для меня Майдан начался значительно раньше чем 21 ноября 2013 года. Моих активистов похищали и избивали, возбуждали уголовные дела, мне били автомобиль, окна в квартире, где жила моя 2 летняя дочь, приходилось прятать семью. Нам ставили прослушки, угрожали. Поэтому нет, я никогда не думал, что без Майдана могло быть лучше.

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Я думаю обо всех кто погиб. Погиб на Майдане, погиб на войне. И я понимаю, что все мы погибали бы так же, но без чести. В тюрьмах, в случайных дтп, уличных нападениях. А так мы выбрали свой путь, свою борьбу. Сегодня мы воюем как украинское государство, а не как диссиденты или повстанцы.

Я точно знаю, что это будет достойный раздел украинского учебника по истории. И следующие поколения читая об этой борьбе - будут восхищаться нами.

А Российская империя сдохнет. Это факт, которому еще нужно время.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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