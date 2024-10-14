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Зверское преступление россиян на фронте: что надо знать

Александр Коваленко
14 октября 2024, 06:10
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По логике российских пропагандистов, где-то в Курской области нашли тело украинского военного, убитого в голову, раздели его и приволокли в группу пленных?
ВСУ, свеча, пленные
Россияне устроили новое преступление / Коллаж Главред, фото СБУ, pixabay

Очередной расстрел пленных российскими оккупационными восками создал такой резонанс, что пропагандистские площадки стремительно стали искать оправдание этой жестокости и военному преступлению.

При этом, ввиду крайне ограниченного интеллекта, они ретранслируют полную чушь о том, что на фото, например, все живые кроме одного, убитого выстрелом в голову, которого могли притащить неизвестно откуда, а другие и вовсе заявляют, что была попытка оказания сопротивления, вот их и расстреляли.

То есть, по логике российских пропагандистов, где-то в Курской области нашли тело украинского военного, убитого в голову, раздели его и приволокли в группу пленных? Зачем вот это всё делать, с какой целью?

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Довод того, что сдавшиеся в плен могли предпринять попытку сопротивления, тем более звучит ещё более бредово. Все раздетые лежать лицом вниз с заложенными руками за голову. Как они могли в таких условиях оказать сопротивления и быть расстрелянными будучи в этом положении, лицом в землю, руки за голову, без изменения положения тела?

Кстати, верифицировано застреленный в голову военный, не только раздет, но и держит руки за голову, то есть, приволочь его бездыханное тело откуда-то и вот так положить, зачем заморачиваться?

Российские версии разметаются в пух и прах, а на поверхности очередное преступление и попытка запугать, а так же спровоцировать. Они не только пытаются запугать украинских военных психологическим нарративом "в плен не берём!", но и пытаются спровоцировать на ответные действия. Ждут, когда мы тоже начнём мстить за наших парней расстрелами их героических сифилитиков, чтобы потом собрать Совбез ООН и обвинить нас в военных преступлениях.

Суть этих акций предельно ясна. И тут я могу сказать лишь одно.

Твари. Не люди. Твари обыкновенные.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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