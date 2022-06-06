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Зверь придет в Европу: чем опасны призывы Макрона не дразнить Россию и Путина

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

6 июня 2022, 06:26

Глядя на черный дым над Киевом после прилета российских ракет, хочется верить, что так будут дымить адские котлы под теми, кто это устроил.

Россия поднимает ставки в смертельной игре / Фото УНИАН

Утро 5 июня в Киеве вновь перестало быть томным.

Москва слезам не верит. Москва – геополитический дементор, что питается страхами и слезами чужих людей. Можно и своих. А если и тех, и других, то для геополитического дементора такое – просто бинго.

Несколько дней назад в Киеве гремел гром. Обычный такой майский гром. Но вместо смеха детей, над игровой площадкой раздался ужасающий детский вопль – так дети реагировали на простой раскат майского грома. Говорят, дети Второй мировой вздрагивали при громовом раскате еще несколько лет после завершения той войны.

Стрелять по Киеву – до какой низости нужно опуститься творцам "русского мира".

Вспомнился Чичибабин и его посвящение Киеву:

Нас всех не станет вскоре,

как не было вчера,

но вечно будут зори

над кручами Днепра.

И даль бела, как лебедь,

и, далью той дыша,

не может светлой не быть

славянская душа.

Оказалось, может стать черной славянская душа, запускающая ракеты в Третий Удел Богородицы. Молчание Бога, допускающего каинову войну против Украины... И приходится доставать томик Лейбница и вновь познавать теодецию.

Глядя на черный дым над Киевом, хочется верить, что так будут дымить адские котлы под теми, кто сие устроил. Будем считать подобное пожелание не злорадством, а праведным гневом.

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А вот Макрон призывает "не дразнить Россию". Почему-то сразу приходит на ум цитата из Обыкновенного чуда Горина: "Во мне проснулся дед с материнской стороны, а он был неженка при малейшем несчастье замирал, ничего не предпринимал, надеялся на лучшее! Когда при нем душили его родную жену, любимую, он стоял возле и уговаривал: потерпи, может, обойдется! Хороший мальчик".

Макрон хочет оставаться "хорошим мальчиком" европейской политики, но за наш счет, ведь именно такие "хорошие мальчики и девочки" и распустили сумасшедших кремлевских старцев, возомнивших, что смогут пережить мир и перехитрить Вселенную, смастерив своего ходульного бога.

Дарья Заривная, пресс-секретарь офиса президента в своем телеграм-канале пишет, что таким образом Россия поднимает ставки. Добавлю: ставки в смертельной игре, кидая кости в виде ракет. Звучит ужасающе в прямом и переносном значениях.

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Заривная отмечает: так РФ делала в 2008 в Грузии, так делает и в Украине с 2014 года. Россия шантажирует мир голодом и требует снятия санкций в обмен на деблокаду украинских портов. С помощью ядерного шантажа уничтожается система онтологической безопасности западного общества.

Дарья Заривная правильно пишет: пойти на уступки РФ сейчас, значит, продолжить политику умиротворения зверя с помощью очередной жертвы по жребию. Вот только в Европе привыкли, что жребий падал в последнее время на Украину, но так будет не всегда.

В Лондоне кто-то разместил плакат с надписью: "когда падет последний украинский солдат, Россия придет к вам". Зверь придет в Европу и потребует кинуть в пасть Ваалу новую жертву. И если "русский мир" может стрелять по Киеву и испепелять "спасаемый" им Донбасс, то можно только представить его "тактику" в Европе.

Помогая Украине, Европа спасает себя, ведь люди, захотевшие "окончательно решить украинский вопрос", не остановятся на украинцах, как немецкий нацизм не остановился на евреях, "окончательно решая еврейский вопрос".

Запад не дал уничтожить Израиль во имя жертв Холокоста. Запад не должен допустить уничтожения Украины во имя миллионов жертв Голодомора и репрессий.

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И если такой призыв покажется, например, в Венгрии, излишне пафосным, пусть помогут нам ради себя самих. Иначе 1956 год очень быстро постучит в ворота Будапешта...

Расшатать западную поддержку Украины – это цель России сегодня. Очень важно, чтобы наши партнеры понимали, что наилучшим ответом на это будет последовательная поддержка Украины, потому что все остальное будет восприниматься Россией как слабость.

Алексей Кущ, экономист, финансовый аналитик

новости Киева война в Украине Эммануэль Макрон Алексей Кущ Россия
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