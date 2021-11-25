УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украине

Александр Кочетков

политический аналитик

25 ноября 2021, 09:14

Российская сторона не хочет ждать и будет настаивать, чтобы встреча президентов РФ и США состоялась как можно скорее, потому что Путину есть что предложить Байдену.

Россия хочет, чтобы Штаты надавили на Украину и она выполнила
Путину есть что предложить Байдену, чтобы тот стал более сговорчивым / Reuters

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров анонсировал встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена. При этом он сообщил, что во время этой встречи точно будет обсуждаться тема Украины.

У нас сразу начали задаваться вопросом, чего Украине ожидать от предстоящего разговора. Но, учитывая, что с момента их предыдущей встречи не появились никакие новые вводные, никакие новые обстоятельства, рассчитывать на какое-либо продвижение в урегулировании ситуации на Донбассе бесполезно. За это время ни позиция США, ни позиция России нисколько не изменились.

Россия сейчас пытается подмять под себя Беларусь, а дальше она попытается подтянуть и Украину, но так, чтобы наша страна оставалась на определенной самоокупаемости. Именно об этом говорит и Путин, и внешнеполитическое ведомство РФ в лице Лаврова, и идеолог Кремля Сурков. В частности, последний недавно опубликовал свою статью, в которой заверил, что Россия неизбежно будет расширяться, и обосновал – почему. Но прекрасно понятно, что именно подразумевается под "расширением России" – взятие Москвой под контроль Беларуси, Украины и всего постсоветского пространства. Россия иначе не может: стремиться к этому – ее естественное состояние.

То есть посягательства России на Украину будут продолжаться. Чтобы ослабить нашу страну, РФ создает для нас ряд проблем, в частности, с энергоносителями.

На встрече Путина и Байдена тема Украины если и будет упомянута, то вскользь – ее будут избегать обе стороны, потому что это раздражающий вопрос. Россия и США имеют совершенно противоположные позиции относительно путей решения украинского вопроса, и ни Путин, ни Байден не хотят ни на шаг отступать от собственных позиций. Байден поддерживает независимую и целостную Украину, а Путин продолжает настаивать, что Украина как государство не состоялась, и ею должна управлять Россия.

Реклама

Россию и Соединенные Штаты сейчас беспокоят совсем другие вопросы. Главный из них – вопрос энергопоставок в Европу и позиция США в отношении Северного потока-2. Ради решения этого вопроса Москва может пойти на определенные уступки Штатам относительно Китая. Цель России – снятие американцами давления относительно Северного потока-2. В первую очередь, президенты будут договариваться по этому поводу.

Обсуждать на встрече Путина и Байдена накопление российских войск вблизи украинской границы и поддержку, которую из-за этого будут оказывать США Украине, никто не будет. Ведь о своих намерениях Штаты говорят публично, когда предупреждают Россию: если произойдет вторжение в Украину, Вашингтон прибегнет к таким-то и таким-то действиям. Здесь нечего обсуждать – обсуждают, как правило, позиции, которые можно сблизить, а по Украине они никак не сближаются, каждый стоит на своем.

Читайте такжеНад Россией навис топор новых санкций США: заставит ли это Кремль отказаться от наступления на Украину

Лавров, сообщая о встрече, среди прочего, сказал, что в Москве исходят из того, что США лучше, чем другие, понимают ситуацию вокруг Донбасса и могут повлиять на Киев. Какого "влияния на Киев" Москва ждет от Вашингтона – не секрет, потому что россияне публично заявляли об этом не раз: РФ хочет, чтобы США надавили на Украину и заставили ее выполнять Минские договоренности в транскрипции Кремля, то есть сначала признание "республик", проведение выборов в ОРДЛО, а затем Россия, если захочет, отдаст Украине контроль над украинско-российской границей.

Но для Украины пойти на это сейчас, когда в ОРДЛО действует рублевая зона, а Россия начала признавать и допускать на российский рынок товары из "ЛНР" и "ДНР", фактически будет означать запустить Россию внутрь Украины на льготных условиях. Это недопустимо, тогда проще отказаться вообще от Украины как таковой.

Впрочем, Москва именно к этому стремится и не скрывает этого. Она хочет, чтобы Украины, даже такой относительно независимой и относительно самостоятельной, как сейчас, не было.

Однако в России нет ничего такого, что бы она могла предложить США, а Штаты в ответ начали бы заставлять нас выполнять "Минск" в трактовке Кремля. То есть у России нет предложения, от которого Штаты не смогут отказаться.

Да ей особо и не нужно искать такое предложение для Вашингтона, потому что Украина сегодня сама потихоньку сползает в сторону России: у нас есть масса проблем, скоро нам перестанут давать деньги Европа и Штаты, и тогда единственным, кто с деньгами и кто захочет с нами иметь дело в обмен на выполнение политических условий, будет Россия.

Читайте такжеКазан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаются

Однако России есть что предложить Соединенным Штатам, чтобы те дали возможность ввести в эксплуатацию Северный поток-2: это определенное сотрудничество РФ и США в отношении Китая в обмен на отсутствие противодействия Штатов запуску СП-2. А противодействие США сейчас очень существенное: они вводят санкции против тех компаний и структур, которые каким-то образом причастны к Северному потоку-2, и их прекращают обслуживать связанные со Штатами банки. А это значит, что рейтинг этих структур просто выйдет в ноль. То есть это – действительно сокрушительные и болезненные санкции, которые уничтожают бизнес-структуру, а не такие ничтожные, как у нас.

Пока что конкретная дата проведения встречи Путина и Байдена не называется, но можно даже не сомневаться, что Москва будет настаивать на том, чтобы она состоялась как можно быстрее – до нового года или в начале следующего.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

viber
санкции Минские договоренности Владимир Путин война на Донбассе Северный поток-2 Александр Кочетков Джозеф Байден Встреча Путина и Байдена
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармомВ моду на зиму 2022 вернулась великолепная стрижка итальянский боб из 60-х с неповторимым шармом Приметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в бедуПриметы на 23 ноября: что нельзя делать в день Георгия Победоносца и как не попасть в беду Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021Венчание, внезапное увольнение и неожиданная кража: прогноз на картах Таро для Дев на декабрь 2021 Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборки Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием ГорбуновымКатя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым
10:12

"Там деньги на лечение от рака": в Черкассах в "Ощадбанке" пенсионерке не хотели отдавать "зажеванную" карточку

09:49

Рождественский пост 2021: когда начинается, сколько дней продлится и что категорически нельзя делать

09:43

Во Львове мужчина обшил коврами свой "Жигуль" и стал местной знаменитостьюВидео

09:34

США готовятся к непредвиденным обстоятельствам из-за возможного вторжения РФ в УкраинуВидео

09:30

К чему снится лошадь: толкование известных сонников

Реклама
09:21

5 популярных продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением

09:14

Встреча Путина и Байдена: о чем будут торговаться и чего ждать Украинемнение

08:55

В Украине запланировано два этапа повышения пенсий: кто получит право на прибавку

08:31

Почти 17 тыс. новых случаев коронавируса и 628 жертв - Минздрав опубликовал свежую COVID-статистику

08:24

В Днепре нашли самый заразный вариант "Дельта"-штамма: что известно об инциденте

08:17

В Украине рухнули цены на популярный овощ

08:05

Гороскоп на сегодня 25 ноября 2021: Близнецам – сплетни, Девам – потери, Водолеям - долгиВидео

07:57

Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021

07:42

Украину зальет проливными дождями - прогноз погоды до конца ноябряВидео

07:14

Самые лучшие варианты для оформления прихожей: как сделать узкий коридор просторным и практичным

07:10

Вывод СП-2 из-под удара санкций и гнев Конгресса: СМИ узнали о провале планов администрации БайденаВидео

06:46

Военную помощь США Украине могут увеличить до 350 млн долларов

05:58

Как правильно хранить продукты в квартире - "продлеваем жизнь" овощам

05:40

Самый вкусный салат на Новый год 2022 за 10 минут: невероятная альтернатива ОливьеВидео

05:31

Финал сериала Сваты опять переносится: заявление от создателей сериала огорчило фанатовВидео

Реклама
05:28

Жесткая риторика в адрес Кремля и удар по СП-2: эксперт сделал прогноз о политике нового Кабмина ФРГВидео

04:54

Комнатные цветы вырастут в 2 раза быстрее: как приготовить домашнее удобрение из популярного фрукта

04:05

Как почистить мягкую мебель в домашних условиях: избавляемся от пятен и неприятного запаха

04:03

Нет прививки - сиди дома: в "желтой" зоне ужесточили карантинВидео

03:37

Кому нельзя есть капусту - комментарий эндокринолога

02:55

Какие вещи нужно срочно выбросить из шкафа - советы Андре Тана

02:41

Анна Неплях без нижнего белья засветила своих "мисс Вселенная" в ультраоткровенном наряде

02:09

Диетолог призвал худеющих запастись темным шоколадом

01:22

Добьются своего любой ценой: ТОП-3 самых успешных знаков зодиака

00:12

Приметы на 25 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

24 ноября, среда
23:57

В одесском супермаркете по булочкам бегали мыши

23:56

Какую обувь надевать в самолет смертельно опасно - ответ стюардессы

23:43

Трехлетний ребенок спас маму, упавшую с лестницы, - он сам вызвал спасателейВидео

23:30

Диетолог рассказал, сколько воды нужно пить в холода

23:18

Андрей Данилко признался, что болея коронавирусом "фотографировался с девочками"

23:00

Украинцев предупредили о резком потеплении перед сильным морозомВидео

22:40

В МВФ поставили Украине условия для получения следующих кредитов

22:29

В Киеве трамвай переехал женщину, которая перебегала через колеи

22:12

Хочет стать инопланетянином: француз специально отрезал себе нос, уши и пальцыВидео

22:00

Волкер назвал новую дату российского вторжения в Украину и угрозы Путина для ЕвропыВидео

Реклама
21:59

Зеленский обсудил с президентом Польши миграционный кризис и Донбасс

21:45

Прощай Лига чемпионов: Шахтер проиграл в матче с ИнтеромФотоВидео

21:37

Украина выразила решительный протест из-за скандального указа Путина

21:18

Нападает на женщин на улице: в Киеве неадекват держит в страхе целый массивВидео

21:10

Кому нельзя есть морковку - комментарий диетолога

21:00

Президент Евросовета убедил Путина в ответственности за мир на востоке УкраиныВидео

20:39

Безудержный скачок: как изменится курс доллара в Украине до конца ноябряВидео

20:27

Обнаружен новый штамм коронавируса, который опаснее Дельты

20:21

В моду на зиму 2022 вернулись чувственные сапоги в стиле 60-х, которые обожала Брижит БардоФотоВидео

19:58

Побит рекордный максимум: в Украине резко взлетели цены на лукВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять