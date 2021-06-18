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Встреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить

Тарас Березовец

политтехнолог, директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего

18 июня 2021, 19:22

Отсутствие каких-либо серьезных договоренностей по итогам встречи американского и российского президентов – это уже хорошая новость.

Встреча президентов США и России не привела к перезагрузке отношений между странами
Встреча Байдена и Путина в очередной раз показала, что ни США, ни Россия не готовы к компромиссам / Фото Reuters

Встреча американского и российского президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина не принесла никакой разрядки в отношениях США и России. Разве что было принято решение о сотрудничестве государств в гуманитарной сфере в Сирии, а также о возвращении послов. Но это все – сугубо ритуальные вещи, за которыми ничего не стоит.

Проблема в том, что ни Путин, ни американский истеблишмент (Байден не является самостоятельным) не готовы к компромиссам и перезагрузке. Перезагрузка отношений с РФ в свое время стала ошибкой, которую допустила администрация Обамы. Но сегодня такая перезагрузка невозможна по многим причинам. И главная из них – Байдену просто не позволят представители Демократической и Республиканской партий пойти на любое сближение и потепление отношений с Москвой.

Единственная победа, которую Путин получил – это то, что будет достроен Северный поток-2 из-за слабости позиции Байдена, который решил пойти на компромисс с немцами и позволил Путину довести до завершения этот геополитический проект. Впрочем, это было известно еще до встречи президентов.

Результаты этого саммита во многом подобны другим женевским встречам. Например, встреча Путина и Байдена была похожа на встречу Рейгана и Горбачева, которая состоялась в 1985 году. Тогда Рейган обозвал Горбачева "толстолобым коммунистом", а Горбачев Рейгана – "динозавром", и они тогда ни до чего не договорились. То же самое произошло и теперь.

Байдену нужно было продемонстрировать, что он установил контакт с Путиным, пытался его в чем-то убедить, но у него ничего не получилось, а потому противостояние между США и Россией будет продолжаться и дальше.

Здесь есть другая проблема: администрация Байдена с первых дней у власти демонстрирует неуверенность в вопросе жесткого противодействия российским влияниям и российскому вмешательству. По большому счету, сама эта встреча с Путиным стала показателем слабости – нельзя было приглашать Путина на разговор из-за того, что тот угрожал Украине. Впрочем, с другой стороны, границы компромисса между РФ и США очень и очень ограничены.

Читайте такжеБайден и Путин решили отползти от пропастиВстречу Байдена и Путина нельзя назвать провальной, потому что от нее никто ничего не ожидал. Стороны остались каждая при своем, и никаких прорывов – ни отрицательных, ни положительных – на этой встрече не произошло. И отсутствие каких-либо серьезных договоренностей по итогам этой встречи – это уже позитивная новость.

Понятно, что украинский вопрос Путиным и Байденом проговаривался, но он точно не был основным. Первое, что интересовало Байдена – противодействие Китаю, сотрудничество в Сирии, вывод войск из Афганистана и тому подобное. Украина не была вопросом №1, и это для нас не очень хорошая новость. Ведь это свидетельствует о продолжении тенденции утраты нами субъектности. Если бы для администрации Байдена это был ключевой вопрос, очевидно, об украинской проблематике говорили бы больше.

Однако хорошая новость для нас заключается в том, что США и Россия ни до чего в отношении Украины не договорились. И, к счастью, что никаких компромиссов по Украине администрация Байдена себе не позволила. Но все равно не хватало жесткой реакции американского лидера на показательные военные учения России, которые происходили в Тихом океане возле Гавайев и на границах с Украиной.

Заявления по Минским соглашениям не стоит воспринимать так, что теперь и Москва, и Вашингтон вместе будут вынуждать Украину к полному выполнению "Минска" в его нынешнем виде. Позиция США осталась неизменной, и она ничем не отличается от позиции Трампа: Штаты продолжают утверждать, что Минские соглашения, в первую очередь, нарушает Россия, то есть не Украина является источником проблем и эскалации.

Тарас Березовец, соучредитель Украинского института будущего, директор компании BertaCommunications, специально для Главреда

новости США Женева Владимир Путин Северный поток-2 Тарас Березовец Джозеф Байден Россия Встреча Путина и Байдена
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