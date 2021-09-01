Подорожают вода и хлеб: как на украинцах скажутся новые тарифы на электроэнергию

В Украине выросла цена электроэнергии для коммерческих потребителей / ua.depositphotos.com

В Украине средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ), которая является главным ориентиром для всех сегментов рынка, с 1 по 31 августа выросла на 52,5% - до 1958,6 грн за МВт-час.

Причиной роста цены является повышение прайс-кэпов - предельной цены, по которой можно продавать электроэнергию, то есть искусственного ограничения со стороны государства для защиты потребителей. Но текущее решение НКРЭКУ, которое и стало поводом для подорожания, привело к обратному эффекту, ведь теперь о защите условного потребителя речь не идет.

Конечно, большая часть потребителей электроэнергии, которые работают на рынке и покупают ее, часто работают на экспорт - то есть им электроэнергия нужна не для того, чтобы производить продукцию, необходимую населению, а чтобы отправлять ее на экспорт. Но эти предприятия, в основном, сосредоточены в руках финансово-промышленных групп, из-за чего козлом отпущения становится среднестатистический коммерческий потребитель. Поэтому это отразится на том, что определенный завод, водоканал, ателье, кафе, которые используют электроэнергию, заложит ее стоимость в цену (что вполне закономерно).

Если сейчас средняя цена почти достигает двух тысяч гривен, то фактическая будет еще больше и дойдет как минимум до 2400 грн за МВт-час., то есть за 1 киловатт предприятиям придется заплатить около 2,40 грн, тем более, что предприятиям уже сейчас продают значительный объем электроэнергии по пиковой цене в 3,5-4 грн.

Но главная опасность заключается в том, что в итоге заплатит за все это конечный потребитель. Ведь в этой ситуации рост цены товаров для населения будет высоким - соответственно, товары могут суммарно прибавить в цене около 30%.

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Больше всего от этого повышения пострадают водоканалы, ведь это сразу скажется на тарифах, из-за чего на столько же вырастет и стоимость холодной воды в платежках украинцев, ведь электроэнергия в структуре этого тарифа занимает наибольшую долю.

Если сейчас куб холодной воды стоит 20 грн, то в случае повышения в зависимости от области к тарифу добавится еще 3-5 грн.

Увидеть это повышение мы сможем в перспективе ближайших двух месяцев. Стоит заметить, что повышение средней цены не имеет прямого влияния на тариф на электроэнергию для населения - для них тариф на электроэнергию пока остается в коридоре 1,44 грн за киловатт.

Читайте такжеВ Украине с 1 сентября изменят тарифы на электроэнергиюОднако это снижение может быть непродолжительным и цена электроэнергии для населения может быть изменена, ведь в решении СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере" речь идет о постепенном пересмотре экономически обоснованной цены на электроэнергию. Поэтому в дальнейшем все будет зависеть от договоренностей с США и позиции МВФ.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий, специально для Главреда