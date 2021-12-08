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"Зрады" Украины за океаном нет

Владимир Горбач

политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

8 декабря 2021, 08:28

Нет, это еще никакая не победа, кризис не отменяется, эскалация будет продолжаться. Но факт остается фактом - "зрады" Украины за океаном нет.

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Владимир Путин во время переговоров с Джозефом Байденом / Reuters

Первые сообщения о дистанционных переговорах Байдена-Путина прозвучали обнадеживающе. Причем, от обеих сторон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности начал свое выступление с жесткой позиции Байдена о необходимости деэскалации на российско-украинской границе и готовности принимать более жесткие антироссийские санкции. Это называется "дипломатическое наступление".

Кремль обнародовал свое коммюнике, где среди прочего, есть и такой абзац:

"Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе "урезанные" диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что все это – следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулит все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужит и нормализации других аспектов двусторонних отношений".

Российские граждане, напомню, сейчас должны ездить в Варшаву чтобы получить американские визы... Поэтому россияне предлагают "обнулить". Это дипломатическое отступление

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Пока что это отступление на треке российско-американских отношений, еще не на треке российско-украинских. Но тенденция правильная.

На нашем треке Путину продолжают "держать лицо". Там такое:

"Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал (интересно каких? и кому?) деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса".

Это тоже оправдание - ответ на озвученные накануне в Стокгольме госсекретарем Блинкеном министру Лаврову примеры невыполнения Россией минских договоренностей. Это уже не говоря о провокационных "маневрах" на границах с Украиной и не только.

Отмечу, что даже русские (!) подтвердили, что разговор был преимущественно об Украине. И даже пресс-релиз Кремля констатирует:

"Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки".

Читайте такжеКаковы итоги виртуальных переговоров Путина и БайденаНет, это еще никакая не победа, кризис не отменяется, эскалация будет продолжаться, россияне будут искать более хитрых способов переломить ситуацию. И здесь я бы не исключал даже организации серии терактов где-нибудь в Европе уже этой зимой.

Но факт остается фактом - "зрады" Украины за океаном нет.

Интересности:

1) США задержали свой пресс-брифинг до момента пока россияне не обнародовали своего пресс-релиза. Видимо, были разные варианты реагирования.

2) Сразу после видеоразговоров президентов Сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2022 год, который предусматривает 300 млн долл. для Украины, 150 млн долл. для стран Балтии и 4 млрд (!) на Европейскую оборонную инициативу (ЕС).

3) до переговоров и сразу после них Байден лично общался с лидерами Великобритании, ФРГ, Франции и Италии (все - члены Большой семерки). Разговор с президентом Украины перенесли на четверг, видимо, из-за позднего времени для Зеленского.

4) первой реакцией Украины на это ключевое событие стал комментарий-благодарность Соединенным штатам от имени... советника главы Офиса (!) президента Михаила Подоляка. Вот это уровень!

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Владимир Путин Джо Байден
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