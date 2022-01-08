Снижение уровня жизни и безрадостная перспектива: возможно ли в Украине экономическое чудо

Перед украинской экономикой в 2022 году будет стоять минимум четыре вызова, из-за чего может ощутимо снизиться уровень жизни украинцев / УНИАН

В 2022 году украинская экономика может столкнуться с несколькими вызовами, способными существенно повлиять на жизнь страны в целом.

Во-первых, таким вызовом станет вероятное обострение военной ситуации из-за агрессивных действий Российской Федерации против Украины. Если РФ решит нарастить свою агрессию в любой форме по отношению к нам, это, безусловно, будет иметь негативные последствия и для экономики. Это – первый и главный риск.

Во-вторых, серьезным вызовом могут стать различного рода режимы локдаунов, которые в 2022 году могут повториться в связи с появлением новых штаммов коронавируса, причем порой они вызывают даже более тяжелые формы течения болезни, чем до сих пор. Локдауны могут быть более мягкими или более жесткими, но они все равно будут иметь свое негативное влияние на экономическую ситуацию, прежде всего, на сферу услуг. Ведь предприятия сферы услуг во время локдаунов получают больше всего ограничений и запретов.

В-третьих, в Украине до сих пор нет экономической политики как таковой, нет экономической модели и экономической стратегии. А это значит, что никаких оснований для экономического прогресса, к сожалению, не заложено. Из-за этого и в 2022 году по-прежнему основной задачей будет своевременное получение новых кредитов и новых траншей от МВФ, Еврокомиссии и других западных партнеров для того, чтобы просто как-то пережить очередной финансовый год.

В-четвертых, если начнется кризис, похожий на кризис 2008 года, Украину он ощутимо заденет. Ведь в 2022 году может начать "сыпаться" китайская экономика: в связи с объявлением банкротства одной из крупнейших китайских строительных компаний Evergrande есть риск повторения кризиса 2008 года, который был спровоцирован американским ипотечным кризисом. Нечто подобное может происходить и сейчас, но это будет лишь временное явление и только в финансовом секторе. Кризис 2008 года так или иначе ощутили все, а влияние китайской экономики на мир все-таки немного меньше, чем американской, прежде всего, из-за оборота доллара, который в мире значительно выше, чем у китайского юаня. Поэтому есть надежда, что китайский кризис будет пусть не локальным, но региональным, не более.

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Впрочем, Украина так или иначе почувствует это кризис, потому что в слабых экономиках любой кризис – финансовый, энергетический, продовольственный и т. п. – проявляется наихудшим образом. Пока украинская экономика остается слабой, нам любой кризис даст большие провалы ВВП, чем, например, европейским странам.

При таких условиях для рядовых украинцев есть один значительный риск – высокие темпы инфляции в связи с новой очевидной волной повышения цен на энергоносители. Сейчас правительство приняло решение о "заморозке" цен до марта, но, когда этот ценовой мораторий весной будет снят, дальше нас будет ждать очередная волна повышения цен на энергоносители. А энергоносители – это обязательная составляющая себестоимости всех без исключения товаров и услуг. Поэтому когда растут цены на энергоносители, это влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Высокий уровень инфляции остается на 2022 год, и это будет чувствовать каждый украинец.

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При этом рост социальных стандартов, судя по принятому бюджету-2022, предвидится, но он будет происходить значительно более низкими темпами, чем прогнозируемые темпы инфляции. Увеличение минимальной зарплаты за год предусмотрено на 200 гривен, минимальной пенсии – на 100 гривен, то есть на 1-2%, тогда как инфляция заложена на уровне 6,5%. То есть темпы роста социальных платежей в три раза меньше темпов роста инфляции.

К тому же, если будет новая волна роста цен на энергоносители, это станет первым фактором, который повлечет за собой даже большую инфляцию, чем 6,5%. Это первый фактор, который будет подпитывать инфляцию.

Второй фактор тоже заложило само правительство – девальвация гривны. Правительство заложило в бюджете-2022 курс на уровне 28,6 гривен за доллар, хотя сегодня рыночный курс около 27. Это означает довольно существенную девальвацию гривны, а когда она происходит, это приводит к повышению темпов инфляции.

Поэтому, как минимум два фактора – цены на энергоносители и девальвация гривны – будут работать не в пользу низких темпов инфляции, а, наоборот, на высокие ее темпы.

Когда темпы роста цен выше темпов роста доходов, это означает более низкую покупательную способность, то есть за номинально большие суммы люди могут купить меньше товаров и услуг. А это в финансовом мире называется снижением уровня жизни людей.

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Мы можем нафантазировать себе какие угодно сказочки, но реально у нас все не слишком радостно. Может ли Украина надеяться не определенное чудо? Любое экономическое чудо, которое бы мы ни назвали и которое мы знаем из истории разных стран, на самом деле не является чудом как таковым – с неба ничего никому не падало, все было рукотворным. И начиналось любое чудо – то ли послевоенное западноевропейское, то ли японское, то ли южнокорейское, то теперь китайское – с того, чего в Украине до сих пор нет на 31-м году независимости, то есть с экономической модели развития страны, экономической стратегии.

Только после того, как украинская политическая бизнес-элита определится, какую экономическую модель мы будем реализовывать, и мы начнем работать в этом направлении, независимо от того, кто, когда и как победил на выборах, через несколько десятков лет можно будет говорить о украинском экономическом чуде. Без этого ни одно чудо невозможно ни в теории, ни на практике.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда