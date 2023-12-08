Зло никогда не исчезает. Оно может на время оказаться погребенным под обломками Берлинской стены, но как только мы теряем бдительность, оно снова вылезает наружу. И тот факт, что после окончания холодной войны и тотального триумфа свободы многие граждане на Западе не осознают, что демократия – это единственный способ прогресса, смотрят на Китай, находят симпатии к ХАМАС и бен Ладену, то, что Путин имеет поддержку в свободном мире, говорит о том, что мы потеряли ориентир.
Война в Украине, продолжение противостояния в Израиле и далее по списку - момент истины для всего человечества.
Победа Украины является необходимым условием для начала перемен. Победа Украины - это больше, чем восстановление территориальной целостности, больше, чем историческая справедливость. Это на самом деле исторический шанс для всего свободного мира наконец понять, что компромисса с вампирами и убийцами быть не может.
На Западе часто рассуждают о том, как "самоотверженно" они помогают финансами и оружием. Но Украина сегодня платит кровью, человеческими жизнями. И это неоплатный долг всего человечества перед Украиной, которая сдерживает силы зла, заслоняя мир от фашизма. Беспримерный героизм украинцев и решимость не подчиниться злу - самый мощный энергетический импульс, который наполняет свободный мир сегодня.
Сейчас на фронте все складывается не так, как хотелось бы, и тем не менее героическая борьба продолжается. В учебниках истории будет написано: перемены на Западе, после 30 лет позора и отступлений, случились потому, что Украина выстояла и - мы все в это верим - победила.
Кто такой Гарри Каспаров
Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.
Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.