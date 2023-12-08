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Зло никогда не исчезает

Гарри Каспаров
8 декабря 2023, 08:10
Война в Украине, продолжение противостояния в Израиле и далее по списку - момент истины для всего человечества.
Зло никогда не исчезает
Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 66 отдельная механизированная бригада

Зло никогда не исчезает. Оно может на время оказаться погребенным под обломками Берлинской стены, но как только мы теряем бдительность, оно снова вылезает наружу. И тот факт, что после окончания холодной войны и тотального триумфа свободы многие граждане на Западе не осознают, что демократия – это единственный способ прогресса, смотрят на Китай, находят симпатии к ХАМАС и бен Ладену, то, что Путин имеет поддержку в свободном мире, говорит о том, что мы потеряли ориентир.

Война в Украине, продолжение противостояния в Израиле и далее по списку - момент истины для всего человечества.

Победа Украины является необходимым условием для начала перемен. Победа Украины - это больше, чем восстановление территориальной целостности, больше, чем историческая справедливость. Это на самом деле исторический шанс для всего свободного мира наконец понять, что компромисса с вампирами и убийцами быть не может.

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На Западе часто рассуждают о том, как "самоотверженно" они помогают финансами и оружием. Но Украина сегодня платит кровью, человеческими жизнями. И это неоплатный долг всего человечества перед Украиной, которая сдерживает силы зла, заслоняя мир от фашизма. Беспримерный героизм украинцев и решимость не подчиниться злу - самый мощный энергетический импульс, который наполняет свободный мир сегодня.

Сейчас на фронте все складывается не так, как хотелось бы, и тем не менее героическая борьба продолжается. В учебниках истории будет написано: перемены на Западе, после 30 лет позора и отступлений, случились потому, что Украина выстояла и - мы все в это верим - победила.

Кто такой Гарри Каспаров

Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен.

Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

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война в Украине Гарри Каспаров
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