Зло должно быть уничтожено: о сочувстсвии русским оккупантам

Юлия Галямина удивила многих, сообщив, что по своему сочувствует российским солдатам, участвующим в преступной агрессии против Украины.

Эйдман о ркусских оккупантах / Коллаж: Главред, фото: flickr

Хочу сказать, что я не только не сочувствую — я ненавижу этих людей (знаю, что это не политкорректно, но не стесняюсь своей ненависти). Я считаю, что все они — преступники, даже те, кого принудили идти на войну. Да, участие в преступлении под физическим давлением может быть смягчающим обстоятельством, но оно не отменяет ответственности за содеянное. Большинство из них убивают добровольно, из корыстных соображений. Кто-то убивает, руководствуясь путино-фашистскими идеями; фашизм также не освобождает от ответственности, а скорее является отягчает вину.

Безусловно, все российские оккупанты — преступники. У каждого своя индивидуальная доля ответственности. Есть среди них просто убийцы, есть мародёры, насильники, садисты, мучители. Кто-то, наверное, пытался уклониться от наиболее жестоких зверств, но всё равно соучаствовал в преступной войне, а значит и в массовых убийствах. Все они должны понести суровое наказание за свои преступления.

Возможно, через какое-то время, после того как война закончится, кто-то из них будет рефлексировать, испытывать чувство вины, напишет что-то в духе романов Генриха Бёлля. Тогда, возможно, читатели ему посочувствуют. Но пока идёт война, они вызывают у меня лишь ненависть. Эти люди служат одному из самых опасных режимов на Земле, который ведёт преступную агрессию против Украины и угрожает миру ядерной войной. Если проводить аналогии со Второй мировой — сейчас не 1960-е и даже не 1945-й, а 1942-й: время не для рефлексий Бёлля, а для мобилизующей ненависти Эренбурга.

Путинский режим — такой же экзистенциальный враг человечества, как нацистский режим в прошлом. Вояки этого режима, с оружием в руках вторгшиеся на территорию соседней страны, будут уничтожены ее защитниками. Именно этого я им от всей души желаю. И никакого сочувствия к их позорной участи не испытываю.

