'Жизнь в обмен на территории': что нового задумали россияне

После действия экономических, психоэмоциональных и коррупционно-политических обстоятельств будут распадаться на сторонников условно "за жизнь".

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Война в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот с видео Минобороны РФ

Вспомнилось, что в ночь на 14 января 2022 года ветер сдул крест с юго-восточной бани Софии Киевской.

Падение креста уже тогда толковалось как знамение Великой войны или, по крайней мере, недобрый знак.

Сейчас основной фронт проходит как раз в Юго-Восточной Украине. Довольно красноречиво...

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Возвращение пятой части украинской земли сейчас становится сакральной программой Украинского государства.

Психологическими операциями враг будет пробовать эту программу под аккомпанимент прогрессирующей усталости перепрошить, аккуратно подвести к мысли "Жизнь в обмен на территории".

Теоретически можно прогнозировать, что украинское общество будет разграничиваться.

После действия экономических, психоэмоциональных и коррупционно-политических обстоятельств распадаться на сторонников условно "за жизнь" (как коррелируется с названием одной пророссийской партии) и "за территории" (ультрапатриотическое общество). Будет расти и "болото", которое мог бы устроить очень умозрительный компромисс между этими двумя позициями. Что-то вроде "болота" послеминского замирения.

Но это в теории. Традиция ментальной резистентности общественных настроений украинцев как нации и практика системно-рефлексивного управления способна корректировать планы не только врагов.

Но и даже некоторых друзей с Запада, которые ждут удачного момента для мирного нарратива.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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