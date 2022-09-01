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Жизнь солдата: что на самом деле ценится на фронте

Игорь Луценко
Активист общественной инициативы "Збережи старий Київ", журналист
1 сентября 2022, 06:18

Имущество не имеет здесь признака статуса, а лишь фкнкционал. Одежда не сигнализирует другим о вашем статусе.

Украинские военные, ВСУ
На фронте кругом-военный коммунизм в невиданных масштабах / Генштаб ВСУ, УНИАН

Жизнью своей солдат больше всего похож на монаха.

Потребление - ось, вокруг которой крутит смысл своей жизни наша цивилизация - здесь отсутствует как явление, и именно поэтому здесь так интересно и необычно.

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Имущество не имеет здесь признака статуса, а лишь функционал. Одежда не сигнализирует другим о вашем статусе. Дефицит холодильников, плит и прочего ограничивает гастрономические амбиции до минимума.

Военный консьюмеризм, конечно, существует, но он ориентирован на работу - удобнее одежда, целее тачки, лучше оружие. Но это все - любовь мастера к инструментам, это другое.

Можно быть мультимиллионером, но при этом никакой пользы из своих миллионов здесь не получишь.

Потому что принадлежишь не себе, а уставу Вооруженных сил Украины напополам с командирами.

Именно они, именно война определяет график, а не ты - с того момента, как ты просыпаешься и до того, как вечером закрываешь глаза.

По мирным меркам, ты номинально имеешь все. Тебя кормят (если повезет). Ты катаешься на машинах, ты заходишь в разные здания и живешь там, где хочешь (или где можешь).

Но почему-то в недвижимости больше всего ты ценишь подвалы и погреба, мощь стен - а не роскошь, целые окна - а не красивые фасады.

Вокруг - военный коммунизм в невиданных масштабах, и все направлено на то, чтобы превратить человека в боевую единицу.

Смысл бытия в краткосрочном периоде очевиден и зрим. Если бы не было тяжелого быта и таких рисков неожиданно закончить свою жизнь, то многим это казалось бы раем.

война в Украине война России и Украины
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