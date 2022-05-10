УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россией

Алексей Копытько

блогер, советник министра обороны Украины

10 мая 2022, 11:03

В новой фазе войны нет внятных ориентиров и осязаемого горизонта. Теперь все будет зависеть от способности выжить на длинной дистанции.

Украина становится критически зависимой от западных партнеров
Май Украине надо как-то пережить и выжить, а июнь как-то просуществовать / Фото УНИАН

В конце февраля-начале марта завершилась первая условная фаза войны. На этот период у россиян и западных партнёров были ожидания (что Украина падёт). Ожидания не оправдались.

Началась вторая условная фаза – "до 9 мая", когда были сформулированы новые ожидания: Россия добьётся какого-то результата, после чего возможны некие переговоры и какой-то путь к снижению эскалации и договорённостям.

Опять не оправдалось. Путин не смог предъявить россиянам вообще ничего.

Мы вошли в новую фазу – "жизнь после 9 мая" – когда нет внятных ориентиров, которыми можно что-то обосновать. День рождения Пушкина? День России? 22 июня? 1 сентября? Осязаемого горизонта нет.

Теперь всё зависит не от способности напрячься и рывком что-то решить. А от способности выжить на длинной дистанции и организоваться так, чтобы обеспечить перелом.

Мы вступаем в новую фазу с важными достижениями и множеством непростых проблем.

Главное – удалось раскачать "коллективный Запад", символом чего стало подписание закона о ленд-лизе. До этого был обеспечен мировоззренческий переход: нам решились дать тяжёлое вооружение западного образца (это на самом деле колоссальное достижение).

Читайте такжеЧем закончится война в Украине и что ждет Путина и Россию – чат с Владимиром Вятровичем

Я не берусь оценивать социально-экономическую ситуацию, но в плане организации обороны нам удалось перестроить ряд важных процессов с расчётом на длительное противостояние и с опорой на внутренние силы.

Россияне тоже не сидели без дела. Они сменили стратегию, месяц обеспечивали новой стратегии информационное прикрытие, разъясняли гражданам новую реальность (о "войне с НАТО"). Теперь они также действуют в категориях длительной схватки.

Как будет протекать эта схватка?

Сейчас мы проходим через наиболее сложный период в военном плане. Помощь уже поступает, но ещё не в тех количествах, чтобы отбросить врага. А истощение уже сказывается.

Россияне давят массой, у них значительно больше дальнобойных средств поражения. В такой войне ПТРК и ПЗРК не уравновешивают потенциалы. Сдерживать оккупантов удаётся благодаря массовому героизму наших воинов и ценой потерь.

Читайте такжеВойна в Украине продлится три года, и это при оптимистичном сценарии – Андрей Илларионов

Международная динамика подсказывает, что ощутимые объёмы помощи начнутся с середины лета. Станут ли они переломными или только дадут нам возможность не проиграть – не знаю и сейчас оценить не могу.

Россияне согнали массовку, напряглись и пытаются второй волной наступления максимально продавить нашу оборону. Этот ресурс при нынешней интенсивности боёв к концу месяца иссякнет. Чтобы обеспечить следующий массированный накат, им потребуется пауза (собрать людей, поднять с хранения технику). При этом ожидается, что к июлю станут заметными последствия санкций.

Нам пауза потребуется не меньше, чем россиянам.

Дальше начинаются варианты с переменными.

Россияне в любом случае соберут новую орду. Она будет хуже вооружена и подготовлена, но их будет много.

Читайте такжеМарш курсантов и грустный Искандер: почему парад в Москве прошел почти без техники и военных

Мы вступаем в период усиления зависимости от помощи партнёров. Как эта зависимость проявится – предсказать сложно. Я бы не рассчитывал, что нас молниеносно вооружат до зубов. Пока нет оснований для таких надежд.

Также умные люди говорят, что к августу-сентябрю (через полгода войны) может пошатнуться наша экономика. Зависимость будет критической.

Как будут себя чувствовать миллионы наших беженцев – я не могу оценить, а пишут разное. Но вряд ли к тому моменту им станет лучше.

Я уверен, что сейчас мы выстоим. Но потом начнётся период, когда в России будут нарастать внутренние проблемы, а у нас будут нарастать внешние зависимости (в том числе и вследствие внутренних проблем).

Как выстроится баланс – неизвестно. В какой степени мы сможем отстаивать своё видение – есть варианты. В том числе неприятные. Потому что зависимость всегда предполагает что-то неприятное.

В такой хрупкой ситуации с многими переменными сильное влияние может оказать какая-то неожиданность. Откажет вентиляция в бункере – здравствуй, новая реальность.

Читайте такжеСтрана-вандал: как Россия воюет с музеями и кладбищами в Украине

Поэтому. Май надо пережить. Выжить.

Июнь как-то просуществовать.

А там будет видно.

При всех сложностях, во-первых, многое в этот период зависит от нас, а, во-вторых, есть системные процессы, которые работают в нашу пользу.

Нет оснований впадать в уныние. Есть основания отбросить всё мешающее и работать исключительно на результат.

Алексей Копытько, блогер, советник министра обороны Украины

viber
война в Украине 9 мая вторжение России ленд-лиз Алексей Копытько
Реклама
Популярное
Гороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – завистьГороскоп на июнь 2022 для всех знаков зодиака: Весам – неожиданные деньги, Стрельцам – зависть Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор"Дантес прокомментировал роман Нади Дорофеевой с их близким другом: "Это круто, это тоже выбор" "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогимДень матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим Зеленский предложил способ остановить войну за 24 часаЗеленский предложил способ остановить войну за 24 часа
Поддержите Главред

Последние новости

11:43

Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войне

11:33

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

11:27

ВСУ громили войска России в Харьковской области: опубликовано видео разбитой колонны оккупантовВидео

11:03

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россиеймнение

10:56

В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников МариуполяВидео

Реклама
10:55

"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая

10:50

Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на парадеВидео

10:28

Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУВидео

10:26

В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибшихВидео

10:12

"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Птичка" опровергла слухи о своей гибелиВидео

09:58

Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуВидео

09:36

Блины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземельеВидео

09:36

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

09:34

Украина воюет с шакаламимнение

09:28

В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде МариуполяВидео

09:00

Белорусские добровольцы обезвредили снайперов РФ: одного убили, второго взяли в пленВидео

08:50

Историческая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизмамнение

08:40

Чеченский батальон, который помогает защищать Украину, захватил трофейный российский "Солнцепек"Видео

08:34

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

08:26

Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направленияВидео

Реклама
08:17

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение

08:08

ВСУ выбили оккупантов из 4 населенных пунктов на Харьковщине – продолжается контрнаступлениеВидео

07:57

ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВидео

07:33

Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяВидео

07:24

Оккупанты выпустили 7 ракет по Одессе: один человек погиб, еще 5 раненыФотоВидео

06:30

"Абсурд и ложь": Белый дом ответил на заявления Путина на параде в МосквеВидео

05:10

Если Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – ЖдановВидео

03:45

"Комплекс Чернобаевки": почему РФ продолжает наступать, даже чувствуя дух поражения – ответ историкаВидео

03:10

Украину атакуют заморозки: синоптики назвали даты похолоданияВидео

03:00

Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флагаВидео

02:37

Кредитные каникулы: как будут наказывать должников после войны

02:20

"Не хочу быть причастной к этому": сестра Дантеса мечтает избавиться от паспорта РФВидео

02:04

Лидер Ногу Свело! призвал оккупантов-"инопланетян" уйти из Украины: "Назад, Россия, назад!"Видео

02:03

"Событие, которое должно войти в учебники истории": как ВСУ унизили "вторую армию мира"

01:35

Путин может использовать ядерное оружие: историк спрогнозировал, кто станет мишенью

01:12

Константин Меладзе впервые нарушил молчание с начала войны в Украине

00:35

На Азовстали все еще есть гражданские - глава ОВАВидео

00:06

На блокпосту оккупантов погиб бывший нардеп Давид Жвания - Геращенко

09 мая, понедельник
23:54

Вражеские войска вновь бьют по Одессе: пылает торговый центр

23:50

Арестович дал прогноз, как дальше будет развиваться война в УкраинеВидео

Реклама
23:27

Байден о ленд-лизе: это затратный шаг, но прятаться от агрессии еще затратнее

23:25

Исторический шаг: Зеленский эмоционально отреагировал на подписание Байденом ленд-лизаВидео

23:13

"Я не знаю, как они будут с этим жить": бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов

22:54

В Молдове оценили риски боевых действий на своей территории

22:48

Минус 250 оккупантов и 13 танков за день: на восточном направлении ВСУ сильно проредили ряды врагаВидео

22:23

Россияне набросились на ведущую 1+1 Наталью Мосейчук в Берлине: новые подробностиВидео

22:11

Страх дошел до комбатов: войска РФ игнорируют приказы идти в наступление в Украине – ПентагонВидео

22:08

Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

21:57

Сын Таисии Повалий открестился от матери после ее позорного выступления с украинской песней на 9 маяВидео

21:36

Кровавое небо: в Китае случилось самое редкое явление в миреВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять