Жириновский умер, но Путин продолжает его дело

Все нарративы путинской пропаганды были озвучены Жириновским в начале 90-х

Путин – жалкий плагиатор Жириновского. Прекрасно помню предвыборные плакаты ЛДПР 1993 года: "Жириновский: Я подниму Россию с колен!". Ничего не напоминает? Жир первым понял, что, играя на чувстве национального унижения и стремлении к имперскому реваншу, можно покорить Россию. Именно благодаря этому ЛДПР заняла первое место на тогда ещё демократических выборах в Госдуму.

Путин просто скопировал мелодию дудочки крысолова, которую впервые сыграл Жириновский, и миллионы зомбированных телеслушателей пошли за ним к пропасти.

Все нарративы путинской пропаганды были озвучены Жириновским ещё в самом начале 90-х: ненависть и параноидальный страх перед Западом, ксенофобия и шовинизм, "сколенвставание" и бред "державовеличия", советско-имперский реваншизм и экспансионизм, травля либералов и "национал-предателей". Даже подчёркнуто брутальный, сексистский стиль у них во многом совпадал.

Читайте такжеКак когда-то довозрождалась нацистская Германия, так довоюется и Россия

Но, если копнуть глубже, и Жир всё это не выдумал, а просто заимствовал у фашистов и нацистов, которые захватили власть, разыгрывая ту же карту национального унижения и имперского реванша. Это уже потом Жир сдал и превратился в мелкого жулика. А вначале он копировал Гитлера и Муссолини. Только гитлеровский дранг нах остен ученически заменил "последним броском на Юг" (а Путин попытался реализовать эту идею в Сирии).

Гегель считал, что история повторяется дважды – сначала в виде трагедии, потом в виде фарса.

У России "особый путь", здесь, по обыкновению, все наоборот. В постсоветскую Россию фашизм вначале пришёл в фарсовом облике Жириновского, а затем, уже вместе с Путиным – как трагедия мирового масштаба.

Фарс закончился, трагедия продолжается.

Игорь Эйдман, социолог, публицист, автор книги "Система Путина"