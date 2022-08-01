Женщина, из-за которой может начаться Третья мировая

Со всей очевидностью, Пелоси прибудет в столицу Тайваня - Тайбэй. Далее - шаг Китая, который пообещал военные контрмеры.
Что же, Нэнси Пелоси по данным тайваньских и американских источников, таки прибудет в Тайвань. Даже вроде бы вопреки воле администрации Байдена.
Сегодня она в Сингапуре, а вот завтра - 2 августа, говорят, может быть и на Тайване.
На самом деле визит официально в Тайвань не подтвержден и оставляет определенное пространство для маневра США. Однако, чем ситуация становится более ожесточенной, тем болезненным будет репутационный удар в случае отмены визита руководителя Палаты представителей.
Поэтому со всей очевидностью, Пелоси прибудет в столицу Тайваня - Тайбэй. Далее - шаг Китая, который пообещал военные контрмеры.
Сделаю предположение, что стороны могут попытаться договориться, чтобы каждая "сохранила лицо". Пелоси походит по улицам Тайбэя, а китайцы погремят оружием но так, чтобы не столкнуться прямым образом с американцами.
Пелоси - конгрессвумен-могикан, аж с 1987 г. она переизбиралась 10 раз и 5 раз набирала около 80% голосов в своих округах. Одна из богатейших женщин Америки, 1940 года рождения, политолог по образованию, итальянского происхождения, дважды спикер Палаты представителей и первая женщина на этом посту. Мать пятерых детей и бабушка девяти внуков. Именно она объявляла импичмент Трампу.
Вся ее жизнь - это практическая организационная политика. Политическое волонтерство, штабы, партийные комитеты, партийная организация в палате, спикерство. Это не какая-то там выскочка Спартц, которая мнит себя компетентным лицом и раскрывает рот по требованию старших товарищей.
Пелоси - живое воплощение американского аристократизма эпохи модерна.