Женщина, из-за которой может начаться Третья мировая

Нэнси Пелоси / Reuters

Что же, Нэнси Пелоси по данным тайваньских и американских источников, таки прибудет в Тайвань. Даже вроде бы вопреки воле администрации Байдена.

Сегодня она в Сингапуре, а вот завтра - 2 августа, говорят, может быть и на Тайване.

На самом деле визит официально в Тайвань не подтвержден и оставляет определенное пространство для маневра США. Однако, чем ситуация становится более ожесточенной, тем болезненным будет репутационный удар в случае отмены визита руководителя Палаты представителей.

Поэтому со всей очевидностью, Пелоси прибудет в столицу Тайваня - Тайбэй. Далее - шаг Китая, который пообещал военные контрмеры.

Сделаю предположение, что стороны могут попытаться договориться, чтобы каждая "сохранила лицо". Пелоси походит по улицам Тайбэя, а китайцы погремят оружием но так, чтобы не столкнуться прямым образом с американцами.

Пелоси - конгрессвумен-могикан, аж с 1987 г. она переизбиралась 10 раз и 5 раз набирала около 80% голосов в своих округах. Одна из богатейших женщин Америки, 1940 года рождения, политолог по образованию, итальянского происхождения, дважды спикер Палаты представителей и первая женщина на этом посту. Мать пятерых детей и бабушка девяти внуков. Именно она объявляла импичмент Трампу.

Вся ее жизнь - это практическая организационная политика. Политическое волонтерство, штабы, партийные комитеты, партийная организация в палате, спикерство. Это не какая-то там выскочка Спартц, которая мнит себя компетентным лицом и раскрывает рот по требованию старших товарищей.

Пелоси - живое воплощение американского аристократизма эпохи модерна.