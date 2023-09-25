УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?

Юрий Богданов
25 сентября 2023, 06:05
90 процентов этой истории-это внутренняя польская политическая драма и борьба за власть, потому что впервые за 8 лет ПиС реально могут ее потерять.
Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?
Пис впервые за 8 лет реально могут потерять власть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Если мы говорим об этом кризисе в целом, то должны четко для себя осознать, что здесь гораздо больше политики, эмоций, предвыборного флера, чем нам бы хотелось. С другой стороны надо понимать, что украинская коммуникация этого вопроса не была идеальной – у нас тоже было много эмоциональных заявлений и много других инструментов публичного влияния, которые, возможно, надо было придержать. Что я считаю абсолютно правильным учитывая, что и Украина, и Польша являются членами Всемирной торговой организации (ВТО), так это решать этот спор исключительно в порядке подачи иска в ВТО. К чему Украина и обратилась, потому что другого варианта решения этого спора цивилизованным путем у нас пока нет.

Позиция польской партии власти продиктована исключительно предвыборными интересами. У них сейчас есть несколько больших проблем внутри, которые они пытаются забить этой риторикой. Неделю назад польская прокуратура отреагировала на расследование немецких журналистов, что польский МИД за 10 лет выдал 200 тысяч фальшивых виз для трудоустройства в Европе. Он издал их преимущественно в странах Ближнего Востока и Восточной Азии, и издавал за деньги. То есть люди получали эти визы, приезжали в Европу и устраивались по польским документам в других странах. В результате сейчас в польском МИД громкий скандал. Соответствующий госсекретарь (сейчас украинцы узнают этот сюжет) слег в больницу с тяжелой болезнью, ему очень плохо, и там ведется расследование. Также есть скандал с Германией, потому что Польша, а точнее партия власти требует от немцев более триллиона долларов репараций за Вторую мировую, которые Германия уже дважды выплатила, в том числе частично территориями.

видео дня

К тому же, там постоянная война против судебной реформы, которую "Право и справедливость" (ПиС) инициировали и против которой выступает и оппозиция, и ЕС. То есть там есть целый ряд проблем, которые на период выборов лучше забить каким-то громким скандалом. И мы видим, собственно, действия Моравецкого и партии власти с целью максимально отвлечь внимание от себя. То есть они пытаются получить максимально радикальную риторику, чтобы отобрать голоса и у правой, радикальной оппозиции, с которой они не очень хотят создавать коалицию, и уменьшить поддержку "Гражданской платформы" как их главного конкурента.

90 процентов этой истории – это внутренняя польская политическая драма и борьба за власть, потому что впервые за 8 лет ПиС реально могут ее потерять.

У них было несколько премьеров, но с 2015 года они фактически единолично управляют Польшей. Выглядит все это отвратительно, очень грустно и неуместно, учитывая, что и Польше, и Украине угрожает один враг, и поляки как никто должны это понимать. Конечно, и украинская эмоциональная реакция тоже могла бы быть более модерируемой, но в целом вот такая ситуация.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Юрий Богданов, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Польши Юрий Богданов
Реклама

Главное за день

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

22:11 Украина
"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

21:21 Украина
Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

23:07

Единственный не вышел из Азовстали: военный прошел 200 км и чудом спасся

22:58

ЧВК с талоном: рецензия на фильм "Неудержимые 4"Видео

22:50

"Визит Зеленского в США не является таким успешным": дипломат раскрыл подробности

22:11

"Уровень угрозы повышен": РФ в ближайшее время может ударить ракетами

21:21

"У нас дресс-код": в Тернополе военного нагло не пустили в бар из-за формы

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
21:19

Голос країни-13 - 4 выпуск слепых прослушиваний: кто попал к звездным тренерамВидео

21:19

Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"

20:30

В Курске отменили праздничный салют из-за яркого "поздравления" ВСУ

19:52

Теперь Крыму будет тяжелее Донбассамнение

Реклама
19:43

Союзничеству конец: Пашинян "наехал" на Путина и ОДКБ из-за Карабаха

19:31

В Украине ударит +13: в каких областях будут лить дожди с грозами

18:44

США передумали урезать военную помощь Украине: что стало причиной

18:12

Как сказать "шмотки" на украинском: Авраменко назвал благозвучные аналоги

17:59

Конкурент Трампа на выборах Десантис сделал новое громкое заявление об Украине

17:32

Новый министр обороны Британии дал Украине мощное обещание

16:59

И такое бывает: как понять, что испортилась гречка

16:59

"Может продолжаться еще несколько лет": Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

16:47

На оккупированной части Донбасса россияне ввели жесткую цензуру

16:21

В Московской и Калужской областях РФ диверсанты устроили мощную "бавовну" - ГУР

16:17

Будут накрывать одна за другой: календарь магнитных бурь на октябрь 2023

Реклама
16:16

Получить доплату в 25% к пенсии: кому повезло и кто имеет право

16:05

Войну в Украине не "заморозить": эксперт прогнозирует зимой "жару" на фронте

15:58

"Пора уже уезжать из Крыма": в Воздушных силах дали предупреждение россиянам

15:26

Что нужно сделать со старой обувью 26 сентября, чтобы не было проблем: приметы

14:48

Двойная "бавовна": ГУР атаковало беспилотниками здание ФСБ и завод в Курске - СМИ

14:10

Оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле Вербового и Работино

14:04

Уйди, противная: как убрать желтую полосу в унитазе

14:01

Западные чиновники давят на Киев ради проведения выборов во время войны - Washington Post

13:59

"Под прицелом": в ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма

13:46

День летнего солнцестояния 2024: когда будет самый длинный день в этом году

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал, как ВСУ закончат войну

12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

12:28

Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минутВидео

12:18

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

11:57

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

11:41

В России вспыхнул топливный кризис: раскрыты основные причины

11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

Реклама
11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять