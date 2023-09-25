Зерновой кризис: чем руководствуются поляки?

90 процентов этой истории-это внутренняя польская политическая драма и борьба за власть, потому что впервые за 8 лет ПиС реально могут ее потерять.

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Пис впервые за 8 лет реально могут потерять власть / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Если мы говорим об этом кризисе в целом, то должны четко для себя осознать, что здесь гораздо больше политики, эмоций, предвыборного флера, чем нам бы хотелось. С другой стороны надо понимать, что украинская коммуникация этого вопроса не была идеальной – у нас тоже было много эмоциональных заявлений и много других инструментов публичного влияния, которые, возможно, надо было придержать. Что я считаю абсолютно правильным учитывая, что и Украина, и Польша являются членами Всемирной торговой организации (ВТО), так это решать этот спор исключительно в порядке подачи иска в ВТО. К чему Украина и обратилась, потому что другого варианта решения этого спора цивилизованным путем у нас пока нет.

Позиция польской партии власти продиктована исключительно предвыборными интересами. У них сейчас есть несколько больших проблем внутри, которые они пытаются забить этой риторикой. Неделю назад польская прокуратура отреагировала на расследование немецких журналистов, что польский МИД за 10 лет выдал 200 тысяч фальшивых виз для трудоустройства в Европе. Он издал их преимущественно в странах Ближнего Востока и Восточной Азии, и издавал за деньги. То есть люди получали эти визы, приезжали в Европу и устраивались по польским документам в других странах. В результате сейчас в польском МИД громкий скандал. Соответствующий госсекретарь (сейчас украинцы узнают этот сюжет) слег в больницу с тяжелой болезнью, ему очень плохо, и там ведется расследование. Также есть скандал с Германией, потому что Польша, а точнее партия власти требует от немцев более триллиона долларов репараций за Вторую мировую, которые Германия уже дважды выплатила, в том числе частично территориями.

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К тому же, там постоянная война против судебной реформы, которую "Право и справедливость" (ПиС) инициировали и против которой выступает и оппозиция, и ЕС. То есть там есть целый ряд проблем, которые на период выборов лучше забить каким-то громким скандалом. И мы видим, собственно, действия Моравецкого и партии власти с целью максимально отвлечь внимание от себя. То есть они пытаются получить максимально радикальную риторику, чтобы отобрать голоса и у правой, радикальной оппозиции, с которой они не очень хотят создавать коалицию, и уменьшить поддержку "Гражданской платформы" как их главного конкурента.

90 процентов этой истории – это внутренняя польская политическая драма и борьба за власть, потому что впервые за 8 лет ПиС реально могут ее потерять.

У них было несколько премьеров, но с 2015 года они фактически единолично управляют Польшей. Выглядит все это отвратительно, очень грустно и неуместно, учитывая, что и Польше, и Украине угрожает один враг, и поляки как никто должны это понимать. Конечно, и украинская эмоциональная реакция тоже могла бы быть более модерируемой, но в целом вот такая ситуация.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Юрий Богданов, специально для Главреда

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