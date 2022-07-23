Зерновая удавка для Украины

Россия обстреляла порт в Одессе / Думская

Мы уже узнали чего стоят договоренности с РФ. Тут даже не работает известная байка о цене бумаги, на которой они написаны. Бумагу жалко.

Украине следует понять одну простую истину. Россия уязвлена. Уязвлена своим неуспехом в Украине. Невзирая на уничтожение еще одного украинского города или захват очередной территории, стратегически она проиграла.

И не только в Украине, но и мире.

А теперь вопрос - будет такая страна идти на тактические уступки?

Россия будет использовать любые договоренности для достижения лишь одной цели: ослабление/дискредитация Украины.

И никогда - для усиления.

Экспорт зерна - это усиление. Обвинить Украину в срыве экспорта зерна - это дискредитация, прежде всего в странах Азии и Африки, где наша поддержка и так не очень высока.

Обвалить внутренние цены в Украине, параллельно выкупая зерно в Херсонской и Запорожской областях, завозя туда и сельскохозяйственную технику из Крыма - это ослабление Украины. Отгадайте с первой попытки - какой путь выберет РФ.

Пора взрослеть. Пора понимать, что интересы пяти крупных зернотрейдеров - это не то, ради чего нужно бежать на переговоры с россиянами.

Вчера, в комментарии одного крупнейшему мировому изданию, комментируя соглашение по разблокировке портов, я дал осторожный прогноз о том, что это ловушка для Украины, попытка РФ спасти свой имидж в Азии и Африке.

Сегодня русские ракеты ударили по одесскому порту. Мой прогноз оправдался. Хотя я не ожидал, что маски будут сорваны так быстро.

Россия отработала имиджевый проект для себя и дискредитационный для Украины и обнулила все результаты договоренностей.

Это вовсе не значит, что с РФ нельзя заключать договоренности. Но лишь используя реальные гарантии сильных игроков.

Если мы говорим о разблокировке одесских портов, то это объявление бесполетной зоны над одесским регионом, взятие его под защиту ПВО стран, получивших мандат ООН и вывоз зерна в сопровождении конвоя военных кораблей.

Во второй мировой был Северный конвой для защиты поставок ленд-лиза в СССР. Сейчас проблему вывоза зерна мог решить "Южный конвой". То есть военно-морская группировка под флагом ООН должна была взять под свою охрану Северо-Западный черноморский регион: закрыть небо от ракет, самолетов, протралить коридоры от мин, закрыть морское пространство от российского флота.

И конвоировать зерновые караваны судов. И этот международный военный флот мог состоять из судов Турции, Египта, Индии, Китая, Индонезии.

Только в таком случае, россияне бы не осмелились обстреливать одесские порты. Но ничего подобного нет. Боятся Россию.

Тогда о каком зерне идет речь?

Вместо зернового коридора мы получили зерновую удавку и один конец этой веревки находится в руках у Путина.