Зеленскому приготовиться, или Почему Аваков заговорил

Арсен Аваков решил напомнить о себе Зеленскому / УНИАН

Заявления Арсена Авакова стоит рассматривать как его намек на возвращение к большой политике.

Хотя подобные заявления еще не означают самого факта возвращения - это может быть лишь политическое давление на власть с целью добиться от нее определенных уступок. Конечно, мы не знаем всех подковерных моментов, касающихся его отставки - вполне вероятно, что он рассчитывал сохранить определенное влияние на определенные назначения, в частности, на наличие его интересов в структуре МВД. Вариантов может быть множество, но этим он напоминает властям о своих возможностях влияния на ситуацию в стране.

Тем более, что Авакову не обязательно возвращаться в политику лично, ведь он может просто поддерживать других политиков, немалый список которых он сам озвучил и объединение которых в рамках одной политической силы выглядит крайне маловероятным. Поэтому, скорее всего, этот умозрительный перечень был озвучен им лишь для того, чтобы придать авторитетности собственным словам.

То, что Аваков надолго не собирался уходить из политики ни для кого не было секретом. Поэтому все его заявления свидетельствуют о его желании использовать конъюнктуру, что может способствовать его возвращению (правда, пока непонятно, в каком именно виде и формате).

Вполне возможно, что это появление экс-министра - попытка посмотреть на реакцию общества, чтобы выяснить, насколько общество отдохнуло от Авакова и насколько оно готово воспринимать тех месседжей, которые он ему направил. Ибо, несмотря на его вес, его одиозность никуда не делась. И то, что он публично поддержал кого-то из политиков, не обязательно будет для него плюсом. Поэтому идея Авакова о новых политических силах больше похожа на блеф.

Читайте такжеПочему Авакову резко приспичило в отставкуНо Зеленскому появление экс-чиновника пока ничем критически не грозит. Другое дело, что это однозначно станет предметом внимания Зеленского и его окружения, ведь появляется все больше людей, которые критически высказываются против власти.

Петр Олещук, политолог , преподаватель КНУ ім. Тараса Шевченко, специально для Главреда