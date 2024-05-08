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Зеленскому на Ставке впервые озвучили одну из самых больших наших проблем

Петр Олещук
8 мая 2024, 19:10
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Россияне еще и стремятся обновляться новыми и новыми ядерными угрозами.
Зеленский, ВСУ
Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, Офис президента

Вчера, кстати, на Ставке под председательством украинского президента впервые, пожалуй, озвучили одну из самых больших наших проблем - скорость поставки западного оружия в Украину. Того, которое уже анонсировано, объявлено, и все думают, что оно "вот-вот" и будет в Украине.

В реальности это работает не так. В реальности существует много препятствий на пути между оружием и Украиной. В "цивилизованном мире" все не так просто. Это в рамках "Оси зла" Ким Чен Ын и Кин Чен Ый могут встретиться и за день решить все вопросы.

В случае "западных партнеров" Украины все не так просто, и первое препятствие, которое необходимо преодолеть, это политический барьер. То есть барьер представлений о "допустимости" или "недопустимости" той или иной помощи в противостоянии Украины ядерной российской империи.

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Кстати, подход "давать Украине столько, чтобы иметь возможность отражать российские наступления, но не наступать самим" озвучил еще в 2014 году З. Бжезинский, которого у нас почему-то до сих пор считают "антироссийским ястребом". Запрет бить американским оружием по российской территории тоже озвучивал он 10 лет назад. Как и "понимание" того, что "россияне не могут признать потерю Украины".

Вот настолько глубокие "красные линии". И они до сих пор работают. А россияне еще и стремятся их обновлять новыми и новыми ядерными угрозами.

Но даже если политические ограничения не стратегические, то они могут быть сформированы электоральным процессом демократических стран, где всегда найдется политик, который будет призывать к "пониманию" с этим "приятным бункерным дедом". Они же точно "не хотят ничего плохого".

Если же преодолеть любые политические барьеры, то начинают работать бюрократические ограничения. Заключение многочисленных контактов и все это документальное оформление часто занимает на Западе очень много времени.

А там надо что-то изготовить, потому что часто "чудо-оружие", которое торжественно обещают западные партнеры украинцам, существует только в виде прототипов. Надо теперь непосредственно что-то произвести, и это тоже требует времени.

Далее в дело вступает логистика... Поэтому не надо удивляться, что между "анонсом" помощи и ее поступлением может проходить очень много времени.

Одна проблема - враг почему-то ждать ничего не хочет.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине Петр Олещук война России и Украины
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