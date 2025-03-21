Приходится терпеть идиота.
Белый дом: "Трамп считает, что если США будут владеть энергообъектами Украины, то это будет лучшим средством защиты инфраструктуры".
Зеленский вынужден общаться с алчным идиотом, пока в Украину идет американское оружие, оплаченное ещё администрацией Байдена. Однако достаточно скоро оно закончится, а новых пакетов помощи от Трампа ждать не приходится. Тогда Зеленский сможет наконец послать его подальше.
Кстати, думаете Трамп возобновил помощь, потому что исправился и передумал? Нет, он сделал это только, когда понял, что прекратив помощь, потерял рычаг влияния на Украину.
Пройдет не так много времени, и этот рычаг сточится в ноль. Байденовское оружие закончится, а разведывательную информацию Украина будет получать от своих настоящих союзников.
Кто такой Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
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