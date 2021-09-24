Зеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного Силиконового

Зеленский в ООН сделал рискованный шаг в сторону мстительного Силиконового / Фото Reuters

Прослушал выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН. Да, это было довольно неформатно, но мне понравилось.

В конце концов, все сказанное президентом Украины - правда, и если кто-то отвык слышать с трибуны Генассамблеи неприятную правду, это не повод ее не говорить.

То, что ООН находится если не в коме, то в глубокой спячке, известно всем, и наши Донбасс и Крым это прекрасно проявили.

Очевидно, что ООН боится России или слишком сильно от нее зависимый, поэтому и не реагирует на репрессии против крымских татар, захват заложников, принудительную паспортизацию и другие преступления православного талибана.

Макание Путина в его же дерьмо, то есть слова, которые он сам нарушает - это рискованный шаг для Зеленского лично, ведь все знают мстительность Силиконового, но другие варианты тональностей, похоже, исчерпаны.

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Итак, вопросы заданы логичные, теперь интересно, какой будет ответ и будет ли он, учитывая текущее плачевное состояние мощной когда-то институции.