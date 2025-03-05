Зеленский сорвал план Трампа-Путина

Скандал был только заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины.

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Владимир Зеленський, Дональд Трамп, Владимир Путин / скрин, сайт Кремля

Если люди хотят договариваться - они договариваются, а если не хотят - цепляются к одежде и словам. Трамп остановил военную помощь Украине, не потому что Зеленский был как-то не так одет или что-то не то сказал, а чтобы угодить Путину, с которым он собирается распилить Украину и ее недра, а потом ещё и получить славу великого миротворца. Путин хочет захватить всю Украину, и сделка с США ему нужна только как шаг к этой цели, дальше он американцев кинет, но Трамп давно в маразме и этого не понимает.

Скандал был только заранее спланированным и цинично спровоцированным поводом для предательства Украины. Это видят европейские политики, Мерц, Стармер, король Карл, но стараются не замечать "проукраинские" российско-эмигрантские хейтеры Зеленского. Путин заказал Трампу политическое уничтожение украинского президента, который мешает их сделке по распилу Украины. Трамп старательно пытается этот заказ выполнить.

Трампу для того, чтобы получить повод болтать о каких-то хулиардах, которые США якобы получат с Украины, нужна была подписанная украинской стороной бумажка о редкоземельных металах, до реальной коммерческой эксплуатации которых - как до Луны на велосипеде. Зеленский добился, чтобы эта бумажка выглядела не унизительной, и был готов ее подписать. Но Трампу этого оказалось мало. Он вместе с Вэнсом решил принудить Зеленского к фактическому признанию своей страны вассалом США, которые будут без Украины договариваться с Путиным о будущем ее разделе. Это открыло бы Трампу дорогу к саммиту с российским диктатором, грандиозному шоу, которое закончилось бы коронацией Трампа в качестве великого миротворца и хозяина полумира. А его семья и приближенные миилиардеры снова смогли бы делать гешефты с российскими олигархами.

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Однако что-то пошло у него не так, Зеленский выдержал мощнейшее давление и не сдался. Сейчас Трамп остановкой военной помощи хочет добиться от него извинений и уступок. В этом случае американский президент выглядел бы победителем морального противостояния между ними, а извиняющийся и уступающий Зеленский потерял бы авторитет в своей стране (а следом власть) и перестал бы иметь возможность мешать реализации трампутинских планов.

Но не поучится у них ничего, Зеленский в Каноссу не пойдет.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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